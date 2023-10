Chi gioca oggi in Champions League? Calendario partite 3 ottobre: programma, tv, streaming Sky, Canale 5 e Prime

La UEFA Champions League 2023/2024 quest’oggi, martedì 3 ottobre, è pronta a tornare in scena con il secondo turno della fase a gironi. La massima competizione europea per club allieterà nuovamente la serata dei tanti appassionati e tifosi di questo sport e di questa manifestazione nello specifico. Si disputeranno ben otto gare tra le 18.45 e le 21.00 e, tra le tante formazioni, ci saranno due italiane impegnate. Si tratta dell’Inter e del Napoli.

Partiamo dai nerazzurri guidati da mister Simone Inzaghi. La compagine milanese a partire dalle ore 21.00, all’interno di San Siro, accoglierà il Benfica di Roger Schmidt. La Beneamata, dopo il pareggio nella gara di esordio contro la Real Sociedad, tenterà di portare a casa il primo +3 stagionale nella competizione: non sarà semplice ma l’allenatore piacentino proverà il tutto per tutto. Lautaro Martinez e compagni partiranno, in ogni caso, con i favori del pronostico.

Allo stesso orario, il Napoli di Rudi Garcia, dovrà vedersela con il Real Madrid allenato dall’ex di turno: Carlo Ancelotti. Giocare contro i Blancos è sempre difficile ma Osimhen e compagni vorranno incantare il popolo del Maradona pronto a incitare la propria squadra: da capire chi la spunterà. Ecco di seguito il calendario e il programma delle partite di Champions League in programma per oggi martedì 3 ottobre.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI (3 OTTOBRE)

Martedì 3 ottobre

Ore 18.45 – Union Berlin-Braga – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 254, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 18.45 – RB Salisburgo-Real Sociedad – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 255, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Inter-Benfica – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Napoli-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Manchester United-Galatasaray – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Copenaghen-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport 255, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Lens-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport 256, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – PSV-Siviglia – Diretta tv su Sky Sport 257, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Foto: LaPresse