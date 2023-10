Che partita di Champions League si vede oggi su Canale 5 in chiaro? Programma Mediaset, orario, tv, streaming (3 ottobre)

Quale sarà il match del secondo turno della fase a gironi della Champions League 2023-2024 che si potrà vedere in chiaro su Canale 5? Si tratterà di Inter-Benfica, che si giocherà martedì 3 ottobre alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

I nerazzurri, dopo il sofferto pareggio di San Sebastian, ospiterà i portoghesi nella sfida che varrà anche come rivincita dei quarti di finale della scorsa annata, con la squadra di mister Simone Inzaghi che dominò andata e ritorno contro i lusitani.

L’Inter si presenta all’evento con la chiara intenzione di centrare i 3 punti per indirizzare nel migliore dei modi la qualificazione verso la fase successiva. I nerazzurri, reduci dal netto 4-0 targato Lautaro Martinez di Salerno vogliono continuare con il piede sull’acceleratore.

Inter-Benfica sarà disponibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 3 (253) e Canale 5 in chiaro, quindi in streaming su NOW, SkyGO e Mediaset Infinity.

PROGRAMMA 2a giornata CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Martedì 3 ottobre

PROGRAMMA INTER-BENFICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta Live: OA Sport.

Foto: LaPresse