Chi è l’arbitro di Sturm Graz-Atalanta? Fischietto croato per la Dea

Si avvicina il terzo impegno dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella fase a gironi della Europa League 2023-2024. I nerazzurri saranno di scena in Austria per sfidare lo Sturm Graz, dalle ore 18.45, per l’incontro che chiuderà la prima metà del percorso della Dea nel gruppo D della seconda competizione europea per importanza.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo il successo convincente ottenuto ai danni del Genoa in campionato, vuole continuare il suo cammino europeo finora immacolato: la Dea è infatti al comando del gruppo in solitaria con 6 punti in due partite, frutto delle due vittorie sul Rakow nell’esordio stagionale in Europa e, soprattutto, del successo esterno in casa dello Sporting Lisbona, avversaria principale per la prima posizione nel girone.

I nerazzurri saranno opposti allo Sturm Graz, formazione che occupa al momento la prima posizione nel campionato austriaco, davanti perfino al più blasonato Salisburgo. I bianconeri sono reduci da sei vittorie consecutive ottenute tra campionato e coppe, perciò l’Atalanta non può e non deve sottovalutare gli stiriani, visto che un successo porterebbe la Dea a +6 sulla terza posizione quando mancherebbero tre partite alla fine.

La sfida tra Sturm Graz e Atalanta, il cui via è programmato alle 18.45 allo Stadion Graz-Liebenau di Graz, sarà diretta dal croato Duje Strukan: il fischietto balcanico non ha mai arbitrato un match di una squadra italiana ma, proprio di recente, è stato protagonista del match tra Italia e Malta, vinto 4-0 dagli azzurri, per le qualificazioni a Euro 2024.

Foto: Lapresse