Chi Ã¨ l’arbitro di Inter-Benfica? L’olandese e la finale di Europa League persa contro il Siviglia

A partire dalle ore 21.00 di oggi, martedì 3 ottobre, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà vedersela contro il Benfica. Le due formazioni si affronteranno in quello che è il secondo turno della fase a giorni della UEFA Champions League. Insomma la massima competizione europea per club è pronta a tornare in scena e lo farà con sfide, come sempre, ricche di emozioni e soprattutto stelle in campo. Ma soffermiamoci maggiormente sull’incontro di questa sera a San Siro perché ci si aspetta una bolgia.

Dopo un avvio sprint in Serie A, Lautaro Martinez e compagni vorranno riconfermarsi anche in Champions. Non sarà semplice contro l’undici guidato da Roger Schmidt ma, Simone Inzaghi, manderà in campo la miglior formazione possibile. Nelle rispettive gare di esordio nell’ex Coppa dei Campioni, le due squadre hanno ottenuto due risultati diversi: la Beneamata ha pareggiato contro la Real Sociedad mentre il Benfica, in casa, è caduto sotto i colpi dell’RB Salisburgo. Quest’oggi ci si aspetta quindi uno spettacolo: e attenzione al direttore di gara dell’incontro, perché i tifosi dell’Inter lo ricorderanno bene.

Si tratta infatti dell’olandese Danny Makkelie. Il fischietto estremamente esperto nativo di Willemstad, in carriera, ha diretto in quattro occasioni partite con l’Inter coinvolta. Lo score? Due vittorie per i nerazzurri e altrettante sconfitte. Una delle due disfatte però, risulta essere particolarmente amara. Il 21 agosto del 2020 infatti, Makkelie, diresse la finale di Europa League che vide coinvolte il Siviglia e l’Inter. A vincere quel match furono gli spagnoli per 3-2. Adesso dunque non resta che attendere: poi sarà Inter-Benfica.

CHI E’ L’ARBITRO DI INTER-BENFICA

Arbitro: Danny Makkelie NED

Assistenti: Hessel Steegstra NED – Jan de Vries NED

IV: Allard Lindhout NED

VAR: Rob Dieperink NED

AVAR: Nejc Kajtazovic SVN

Foto: LaPresse