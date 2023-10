Chi gioca oggi in Champions League? Calendario partite 4 ottobre: programma, tv, streaming Sky, Canale 5 e Prime

Si va a concludere la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024. Dopo le prime partite disputate ieri, con Inter e Napoli in campo per le squadre italiane, oggi saranno di scena Lazio e Milan, che proveranno a trovare il primo successo europeo stagionale dopo i pareggi dell’esordio.

Il Milan sarà di scena al Westfalen Stadion di Dortmund in casa del Borussia in un match che sarà già fondamentale. Alle ore 21.00 la formazione rossonera, infatti, sarà a caccia dei 3 punti dato che i tedeschi hanno perso in casa del PSG nel primo turno, mentre il Milan ha impattato per 0-0 in casa contro il Newcastle.

La Lazio, invece, sarà di scena a Glasgow in casa del Celtic, sempre alle ore 21.00, e proverà a trovare il primo successo nella massima competizione continentale per club, dopo aver centrato un pareggio pressoché insperato contro l’Atletico Madrid grazie alla clamorosa rete del pareggio in extremis di Provedel.

Celtic-Glasgow-Lazio sarà disponibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252), per cui in streaming anche su NOW e SkyGO. Borussia Dortmund-Milan sarà visibile in streaming su Amazon Prime Video.

PROGRAMMA 2a giornata CHAMPIONS LEAGUE 2023

Mercoledì 4 ottobre

Ore 18.45 CHAMPIONS LEAGUE – Atletico Madrid-Feyenoord – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.45 CHAMPIONS LEAGUE – Anversa-Shakthar – diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 4 (254)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Borussia Dortmund-Milan – diretta su Amazon Prime Video

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Celtic Glasgow-Lazio – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Newcastle-PSG – diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 3 (253) e Sky Sport 4K (213)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Lipsia-Man City – diretta su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 4 (254)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Porto-Barcellona – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Stella Rossa-Young Boys – Sky Calcio 6 (256)

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Celtic-Lazio su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252). Borussia-Milan non prevista

Diretta streaming: NOW e SkyGO per Celtic-Lazio | | Borussia-Milan su Amazon Prime Video

Diretta Live: OA Sport.

