Champions League, quali partite vedere su Canale 5, Prime e Sky questa settimana. Orari, programma 24-25 ottobre, tv, streaming

Siamo ai nastri di partenza della due-giorni dedicata alla Champions League 2023-2024. Le quattro squadre italiane saranno impegnate nel terzo turno della massima competizione continentale per club, arrivando al giro di boa della fase a gironi. I punti iniziano davvero a valere doppio.

Quale sarà il programma delle nostre rappresentanti? La prima a scendere in campo sarà l’Inter. Domani, martedì 24 ottobre, alle ore 18.45, la formazione allenata da mister Simone Inzaghi ospiterà il Red Bull Salisburgo allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Alle ore 21.00, invece, il Napoli sarà di scena in Germania in casa dell’Union Berlino di Leonardo Bonucci.

Passando a mercoledì 25 ottobre sarà la Lazio a rompere il ghiaccio. Alle ore 18.45, infatti, la squadra guidata da mister Maurizio Sarri sarà impegnata sul campo del Feyenoord, laddove un anno fa venne eliminata dalla fase a gironi di Europa League. In serata, alle ore 21.00, toccherà al Milan per il piatto forte della giornata, ovvero la trasferta in casa del PSG.

Il match tra Inter e Salisburgo sarà visibile su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 2 (252) e in streaming su NOW e SkyGO. Union Berlino-Napoli si potrà seguire su Canale 5 e Sky Calcio 2 (252) e in streaming su Mediaset Infinity, NOW e SkyGO. Feyenoord-Lazio sarà su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252) e in streaming su NOW e SkyGO, mentre PSG-Milan sarà in diretta esclusiva streaming su Amazon Prime Video.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Martedì 24 ottobre

Ore 18.45 Galatasaray-Bayern Monaco – diretta su Sky Calcio 1 (251)

Ore 18.45 Inter-Salisburgo – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 2 (252)

Ore 21.00 Benfica-Real Sociedad – diretta su Sky Calcio 4 )254)

Ore 21.00 Braga-Real Madrid – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 21.00 Lens-PSV – diretta su Sky Calcio 7 (257)

Ore 21.00 Manchester United-Copenhagen – diretta su Sky Calcio 6 (256) e Sky Sport 4K (213)

Ore 21.00 Siviglia-Arsenal – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 21.00 Union Berlino-Napoli – diretta su Canale 5 e Sky Calcio 2 (252)

Mercoledì 25 marzo

Ore 18.45 Barcellona-Shakthar Donetsk – diretta su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.45 Feyenoord-Lazio – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)

Ore 21.00 Anversa-Porto – diretta su Sky Calcio 7 (257)

Ore 21.00 Celtic Glasgow-Atletico Madrid – diretta su Sky Sport Max (205)

Ore 21.00 Newcastle-Borussia Dortmund – diretta su Sky Sport Arena (204), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213)

Ore 21.00 PSG-Milan – diretta streaming su Amazon Prime Video

Ore 21.00 Lipsia-Stella Rossa – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 21.00 Young Boys-Manchester City – diretta su Sky Calcio 4 (254)

