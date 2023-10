Celtic Glasgow-Lazio, calendario Champions League: data, orario, tv, streaming

Dopo la sfida in casa del Milan per il settimo turno della Serie A, la Lazio si rimbocca le maniche in vista del prossimo turno della Champions League 2023-2024. Si tratta del secondo appuntamento della fase a gironi e le quattro squadre italiane sono pronte ad andare a caccia dei tre punti per indirizzare nel migliore dei modi il discorso qualificazione.

Cosa dovremo attenderci dalla Lazio? Dopo il rocambolesco pareggio ottenuto all’ultimo secondo grazie alla clamorosa rete del portiere Provedel contro l’Atletico Madrid, la formazione allenata da mister Maurizio Sarri sarà impegnata nella prima trasferta del proprio percorso europeo nella massima competizione continentale per club.

I biancocelesti saranno impegnati al Celtic Park nella serata di mercoledì 4 ottobre alle ore 21.00. Si tratta di un incontro già di estrema importanza dopo quanto visto nella prima giornata. I bianco-verdi hanno perso per 2-0 contro gli olandesi Feyenoord, mentre la Lazio ha strappato un punto fondamentale contro i Colchoneros.

La partita tra Celtic-Glasgow e Lazio sarà su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213), per cui in streaming anche su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PROGRAMMA 2a giornata CHAMPIONS LEAGUE 2023

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 Celtic Glasgow-Lazio – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Celtic-Glasgow-Lazio sarà su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW e SkyGO.

Diretta Live: OA Sport.

Foto: LaPresse