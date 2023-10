Canoa slalom, Stefanie Horn vede sfumare la Coppa del Mondo di kayak cross: salto di porta, vittoria a Kimberley Woods

Si interrompe ai quarti di finale il sogno di Stefanie Horn di conquistare la Coppa del Mondo di kayak cross. L’azzurra si fa estromettere al terzultimo atto e vede scomparire la Coppa, che finisce nelle mani di Kimberley Woods. La specialità resta dunque di dominio britannico, dopo il successo dello scorso anno di Mallory Franklin.

Stefanie Horn purtroppo compie un errore nel terzo turno, disputato contro Noemie Fox, Veronika Vojtova e Miren Lazkano; l’azzurra arriverebbe seconda alle spalle dell’australiana, ma nella porta 5 non passa dalla parte giusta: dopo un’attenta review, la giuria decide di declassarla all’ultimo posto, togliendole la possibilità di giocarsi il titolo.

Così Woods vive la finale senza l’ansia di dover competere, potendosi accontentare anche della seconda piazza alle spalle di Luuka Jones e davanti a Jessica Fox. Oltre il danno, la beffa per Stefanie Horn, che si ritrova quarta in classifica generale dopo aver condotto per tutta la stagione.

