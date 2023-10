Calendario Skate America 2023: programma, orari, tv, streaming, Grand Prix pattinaggio artistico

Si inizia a fare sul serio nel pattinaggio artistico. Dopo oltre un mese di pre season partirà infatti questo fine settimana Skate America 2023, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023/2024 di pattinaggio artistico quest’anno in scena in Texas, nello specifico presso Allen.

Sono già molteplici gli spunti d’interesse. Nella categoria femminile saranno infatti presenti personalità d’alto profilo come la padrona di casa Isabeu Levito e Loena Hendrickx, oltre che una buona presenza di atlete asiatiche come la sudcoreana Young You o la nipponica Mana Kawabe. In campo maschile i riflettori saranno invece puntati su super quadruplista Ilia Malinin, pronto a scontrarsi con rivali quotati tra cui spicca il giapponese Shun Sato, apparso in ottimo spovero in queste prime uscite stagionali.

Nella danza spazio ai detentori del titolo iridato Madison Chock-Evan Bates che, per l’occasione, faranno il loro esordio nell’annata sportiva presentando i nuovi programmi. Sarà invece meno avvincente il segmento delle coppie, complice il forfait dei Campioni Mondiali Kao Miura-Ryuichi Kihara. Proprio in questa specialità spicca l’unico team azzurro partito alla volta degli States, quello formato da Irma Caldara-Riccardo Maglio, deciso a ben figurare in quella che sarà la terza partecipazione a un evento di Grand Prix.

Skate America sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni in differita sui canali lineari di Eurosport (Eurosport 1, Eurosport 2) oltre che su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione). Di seguito il programma completo della competizione.

SKATE AMERICA 2023: PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARIO ITALIANO)

Sabato 21 ottobre

1:30-2:34 Short program coppie d’artistico (in gara Caldara-Maglio)

2:53-4:22 Short program individuale maschile

21:03-22:21 Rhythm dance danza sul ghiaccio

22:00-23:55 Free program coppie d’artistico (in gara Caldara-Maglio)

Domenica 22 ottobre

1:16-2:45 Short program individuale femminile

3:04-4:51 Free program individuale maschile

20:15-21:46 Free dance danza sul ghiaccio

22:03-23:50 Free program individuale femminile

SKATE AMERICA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista. Possibili collegamenti in diretta e in differita su Eurosport 1,2 e su Rai Sport (palinsesto in via di definizione)

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale)

Foto: LaPresse