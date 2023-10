Calendario Grand Prix pattinaggio artistico 2023: tutte le date e quando si svolgono le Finali

L’attesa è finita. Archiviata la pre-season comincerà ufficialmente questa settimana la carovana del Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, rassegna itinerante suddivisa in sei tappe di qualificazione più una Finale che, quest’anno, si svolgerà in Cina, precisamente nella Capitale Pechino.

Come da tradizione si partirà nel territorio nordamericano prima con Skate America (20-22 ottobre) e, successivamente, con Skate Canada (27-29 ottobre). Di seguito il circuito si sposterà in Francia per il Grand Prix De France (3-5 novembre), proseguendo poi in Asia con la Cup Of China (10-12 novembre), per poi fare ritorno nel vecchio continente con il Grand Prix di Espoo (17-19 novembre). I battenti si chiuderanno quindi in Giappone, con il classico NHK Trophy (24-26 novembre).

L’Italia si presenterà con una Nazionale d’alto profilo, pronta a fare la voce grossa in tre specialità su quattro: sono previsti infatti fuochi d’artificio nelle coppie, complice la presenza dei Campioni Europei in carica (nonché medaglia di bronzo iridata) Sara Conti-Niccolò Macii e di altri due team con chiare ambizioni di qualificazione alla Finale: stiamo parlando di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e ovviamente anche di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. Spazio inoltre ad Irma Caldara-Riccardo Maglio e ad Anna Valesi-Manuel Piazza.

Fari puntati poi nella danza, con Charléne Guignard-Marco Fabbri pronti a confermarsi tra i primi tre del mondo, oltre che nell’individuale maschile, ramo che può vantare quattro gemme del nostro movimento: Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Nikolaj Memola e Gabriele Frangipani. Lara Naki Gutmann sarà invece la rappresentante della disciplina femminile. Di seguito il calendario completo

GRAND PRIX 2023-2024 PATTINAGGIO ARTISTICO: TAPPE E FINALI

Skate America: Allen, Texas 20-22 ottobre 2023

Skate Canada: Vancouver, 27-29 ottobre 2023

Grand Prix De France: Angers, 3-5 novembre 2023

Cup Of China: Chongqing, 10-12 novembre 2023

Grand Prix Espoo: 17-19 novembre 2023

NHK Trophy : 24-26 novembre 2023

Finali: 7-10 dicembre 2023

Foto: LaPresse