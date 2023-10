Chi è l’arbitro di Roma-Slavia Praga? Fischietto norvegese per i giallorossi all’esordio assoluto con un club italiano

Impegno fondamentale quello che, a partire dalle 21.00 di questa sera, la Roma di José Mourinho dovrà affrontare per ciò che riguarda l’Europa League 2023-2024. I giallorossi saranno di scena all’Olimpico contro l’avversario principale per la prima posizione nel gruppo G, lo Slavia Praga, per la terza giornata della fase a gironi dell’edizione attuale della seconda competizione europea per importanza.

La Roma di José Mourinho è reduce dal successo ottenuto al cardiopalma contro il Monza in campionato grazie a una rete messa a segno da Stephan El Shaarawy al 90′. I capitolini sono risaliti fino al settimo posto in Serie A, dopo che l’avvio stagionale è stato tutto tranne che roseo. In Europa, invece, Romelu Lukaku e compagni sono a punteggio pieno nel girone, in virtù dei due successi conquistati con lo Sheriff in trasferta e Servette in casa.

Rispetto ai moldavi e agli svizzeri, lo Slavia Praga è una formazione di tutt’altra caratura. I vice campioni di Repubblica Ceca, anch’egli a punteggio pieno ex aequo con la Roma, sono una formazione difficile da affrontare per via dell’organizzazione di gioco e della fisicità che caratterizzano l’undici biancorosso, fattori che hanno contribuito a rendere protagonista la squadra di Jindrich Trpišovský anche nelle passate stagioni in Europa.

La sfida tra Roma e Slavia Praga, il cui via è programmato per le 21.00 di oggi allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal norvegese Espen Eskas. Il giovane fischietto, classe 1988, è alla prima esperienza con i giallorossi e, più in generale, non ha mai arbitrato un match di un club italiano, mentre in due circostanze Eskas è stato impiegato per dirigere le selezioni giovanili azzurre, la prima con l’Under 17 nel 2019, la seconda con l’Under 21 due anni fa.

