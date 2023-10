Sky, Mediaset, DAZN o TV8: dove vedere Roma-Slavia Praga? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

La Roma sta andando a gonfie vele in Europa League. La squadra di José Mourinho (ma guidata in Europa ancora da Salvatore Foti per la squalifica patita dopo la finale con il Siviglia) è al momento a punteggio pieno e si giocherà stasera la prima piazza del gruppo G con lo Slavia Praga.

I cechi sono al momento primi per la migliore differenza reti: comodo successo per 2-0 con il Servette e nettissimo 6-0 allo Sheriff Tiraspol, che sulla carta rappresentava l’avversaria più complicata da affrontare. I giallorossi dunque dovranno puntare al successo per staccare i cechi, poiché senza passi falsi rimarrebbero in vetta al girone.

Di seguito il calendario e il programma di Roma-Slavia Praga, valida per la 3ª giornata del gruppo G di Europa League, che si giocherà giovedì 26 ottobre alle ore 21.00. La partita è stata scelta per essere trasmessa in chiaro su Tv8, ma sarà possibile seguirla anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Streaming invece garantito da NOW, SkyGo e DAZN.

CALENDARIO ROMA-SLAVIA PRAGA

Giovedì 26 ottobre

Ore 21.00 Roma-Slavia Praga – Diretta tv su Tv8, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. Streaming su NOW, SkyGo e DAZN

Foto: LaPresse