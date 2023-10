Calendario Qualificazioni Europei calcio oggi in tv (14 ottobre): che partite si giocano, programma, orari, streaming

Le qualificazioni agli Europei del 2024 proseguono anche oggi, sabato 14 ottobre. La manifestazione continentale che si giocherà il prossimo anno in Germania, già nel corso di questa fase preliminare, sta regalando non poche emozioni. Le partite che si son giocate sin qui sono state ricchissime di gol e soprattutto forti emozioni: per i tanti tifosi delle singole Nazionali ma anche per i tanti appassionati di questo sport.

E, in data odierna, il palinsesto calcistico sarà ricchissimo. Già a partire dalle ore 15.00 si giocheranno le prime due partite: Ucraina-Macedonia del Nord e Irlanda del Nord-San Marino. Ma ovviamente non è finita qui. Alle 18.00 la Bulgaria accoglierà la Lituania mentre la Slovenia se la vedrà con la Finlandia.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

A chiudere, alle 20.45, tre incontri da seguire: iniziamo proprio dalla partita del San Nicola di Bari che vedrà coinvolta l’Italia del ct Luciano Spalletti, pronta ad accogliere Malta. Allo stesso orario poi, Ungheria-Serbia e soprattutto Danimarca-Kazakistan. Ma ecco di seguito il calendario e il programma delle partite valide per le qualificazioni agli Europei di oggi.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI OGGI (14 OTTOBRE)

Sabato 14 ottobre

Ore 15.00 – Ucraina-Macedonia del Nord – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 15.00 – Irlanda del Nord-San Marino – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.00 – Bulgaria-Lituania – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.00 – Slovenia-Finlandia – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Italia-Malta – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 20.45 – Ungheria-Serbia – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Danimarca-Kazakistan – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Ucraina-Macedonia del Nord:

Diretta tv: Sky Sport Calcio (canale 202).

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Irlanda del Nord-San Marino:

Diretta tv: Sky Sport 255

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Bulgaria-Lituania:

Diretta tv: Sky Sport Calcio (canale 202).

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Slovenia-Finlandia:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Italia-Malta:

Diretta tv: Rai 1

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport

Ungheria-Serbia:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Danimarca-Kazakistan:

Diretta tv: Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Foto: LaPresse