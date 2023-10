Calendario prossime partite Inter in Champions League: programma, date, orari, tv, streaming di tutte le partite

L’Inter di Simone Inzaghi, anche quest’anno, sta prendendo parte alla massima competizione europea per club: sta prendendo parte alla UEFA Champions League 2023/2024. I nerazzurri hanno anche già esordito nella manifestazione, pareggiando per 1-1 a San Sebastian contro la Real Sociedad. E, tra poco più di 24 ore, la Beneamata scenderà nuovamente in campo per la seconda giornata del Gruppo D: prossimo avversario l’ostico Benfica di Roger Schmidt.

Non sarà semplice per Lautaro Martinez e compagni superare gli ostici portoghesi ma, ovviamente, ce la metteranno tutta specialmente davanti il proprio pubblico, davanti un rovente San Siro. E non si fermerà alla gara contro i portoghesi, ovviamente, il percorso nerazzurro. Ci sarà poi ancora il Salisburgo da affrontare il prossimo 24 ottobre in quella che sarà l’ultima sfida delle gare di andata.

Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora

Il tour de force fatto di ulteriori tre partite (di ritorno), in seguito, inizierà l’8 novembre e si chiuderà il 12 dicembre con l’ultimo match contro la Real Sociedad ma in casa. Insomma vedremo se Inzaghi e i suoi riusciranno a superare il proprio gruppo. Nel frattempo ecco di seguito il calendario completo e il programma delle prossime partite dell’Inter in Champions League.

CALENDARIO INTER CHAMPIONS LEAGUE

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 – Inter-Benfica – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Martedì 24 ottobre

Ore 18.45 – Inter-Salisburgo – Diretta tv Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Mercoledì 8 novembre

Ore 21.00 – Salisburgo-Inter – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

Mercoledì 29 novembre

Ore 21.00 – Benfica-Inter – Diretta tv Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Martedì 12 dicembre

Ore 21.00 – Inter-Real Sociedad – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA INTER CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Inter-Benfica:

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Inter-Salisburgo:

Diretta tv: Sky (canale da definire)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Salisburgo-Inter:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

Benfica-Inter:

Diretta tv: Sky (canale da definire)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Inter-Real Sociedad:

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky (canale da definire)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse