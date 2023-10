Calendario Mondiali ginnastica artistica 2023 oggi: orari 8 ottobre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 8 ottobre (ore 14.00) va in scena la nona e ultima giornata di gare ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) si disputeranno le ultime Finali di Specialità: in pedana i migliori otto atleti sui singoli attrezzi, pronti a fronteggiarsi per la conquista delle medaglie nei singoli atti conclusivi. Si conclude la rassegna iridata con trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini.

Riflettori puntati su Simone Biles, che insegue due ori dopo la caduta di ieri al volteggio. La Campionessa del Mondo all-around sarà la grande favorita alla trave e al corpo libero. La statunitense dovrà fare i conti soprattutto con le cinesi Yaqin Zhou e Qingying Zhang, ma attenzione anche alla tedesca Pauline Schaefer e alla statunitense Shilese Jones. Al quadrato le rivali di riferimento saranno le brasiliana Rebeca Andrade e Flavia Saraiva, ammesso che la britannica Jessica Gadirova non scenda più in pedana.

Sul fronte maschile, invece, il favorito di riferimento al volteggio è l’armeno Artur Davtyan. Alle parallele pari ci sarà l’unico italiano ovvero Matteo Levantesi: il marchigiano potrebbe stupire su un attrezzo dove ci si aspettano grandi prestazioni dal tedesco Lukas Dauser, dall’ucraino Illia Kovtun e dal giapponese Kaito Sugimoto. Alla sbarra tutti contro il giapponese Daiki Hashimoto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi domenica 8 ottobre ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 16.25 e a seguire su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport per l’intera giornata.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Domenica 8 ottobre

14.00 Finali di Specialità: volteggio maschile

14.50 Finali di Specialità: trave

15.40 Finali di Specialità: parallele pari

16.30 Finali di Specialità: corpo libero

17.20 Finali di Specialità: sbarra

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 16.25 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA IN GARA OGGI AI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Matteo Levantesi alle parallele pari.

Foto: Lapresse