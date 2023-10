Calendario ATP Parigi-Bercy 2023 oggi: orari 30 ottobre, programma, tv, streaming, ordine di gioco

Tra poche ore comincerà finalmente il Rolex Paris Masters, ultimo torneo di livello 1000 di questa stagione di tennis. Quest’oggi si disputeranno i primi 15 incontri validi per il primo turno e tra questi ci sarà anche il match tra Lorenzo Musetti e Grigor Dimitrov (avversario contro cui il nativo di Carrara ha perso settimana scorsa al primo turno dell’ATP 500 di Vienna): l’italiano e il bulgaro si sfideranno nella sesta e ultima sfida di oggi sul campo 1.

Oltre alla partita appena citata, altri incontri da tenere d’occhio saranno soprattutto Davidovic Fokina-Shelton, Murray-De Minaur e Fritz-Baez, rispettivamente prima, seconda e quarta sfida sul campo centrale (il programma partirà alle ore 11:00). C’è poi grande curiosità per scoprire come andrà a finire il match tra gli esperti Wawrinka e il qualificato Thiem, con quest’ultimo che nel tabellone ha preso il posto precedentemente assegnato all’azzurro Matteo Arnaldi, che è stato costretto a dare forfait per questo torneo per via di un problema in famiglia.

Le partite odierne del Masters 1000 di Parigi-Bercy si potranno vedere in diretta tv su Sky Sport Uno HD (canale 201) fino alle 20:30 e Sky Sport Tennis HD (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, Now, Tennis TV. Inoltre, alle 21:00 verrà trasmessa in chiaro su SuperTennis la migliore partita di giornata. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di Grigor Dimitrov-Lorenzo Musetti.

CALENDARIO ATP PARIGI-BERCY 2023 OGGI

COURT CENTRAL

Dalle 11:00

A. Davidovich Fokina (ESP) – B. Shelton (USA) (15)

A seguire

A. Murray (GBR) – A. De Minaur (AUS) (13)

A seguire

B. Van de Zandschulp (NED) (Q) – A. Mannarino (FRA)

A seguire

T. Fritz (USA) (9) – S. Baez (ARG)

Non prima delle 19:30

T. Paul (USA) (12) – R. Gasquet (FRA) (WC)

Non prima delle 20:30

S. Wawrinka (SUI) – D. Thiem (AUT) (Q)

COURT 1

Dalle 11:00

N. Jarry (CHI) – A. Popyrin (AUS)

A seguire

F. Tiafoe (USA) (14) – A. Bublik (KAZ)

A seguire

K. Khachanov (RUS) (16) – M. Purcell (AUS)

Non prima delle 16:00

L. Djere (SRB) – L. Van Assche (FRA) (WC)

A seguire

J. Thompson (AUS) (LL) – Y. Nishioka (JPN) (Q)

A seguire

G. Dimitrov (BUL) – L. Musetti (ITA)

COURT 2

Dalle 11:00

J. Lehecka (CZE) – R. Bautista Agut (ESP)

A seguire

T. Griekspoor (NED) – C. Eubanks (USA)

A seguire

A. Muller (FRA) (WC) – R. Safiullin (RUS) (Q)

A seguire

F. Cerundolo (ARG)/T. M. Etcheverry (ARG) – J. Murray (GBR)/M. Venus (AUS)

PROGRAMMA ATP PARIGI-BERCY 2023 OGGI: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno HD (canale 201) fino alle 20:30 e Sky Sport Tennis HD (canale 203)

Differita tv: il miglior match di giornata su SuperTennis alle 21:00

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport (solo per Dimitrov-Musetti)

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer