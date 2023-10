Calcio, Serie A: pareggio a reti bianche tra Atalanta e Juventus. Ãˆ 0-0 al Gewiss Stadium

A partire dalle ore 18.00, nella gara valida per il settimo turno di Serie A, si sono affrontate l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri. L’incontro è terminato con un pareggio a reti bianche: 0-0. Nella prima frazione di gioco le emozioni sono state poche e sporadiche. Nel secondo tempo le due squadre, specialmente l’Atalanta, hanno aumentato la propria intensità e cercato di ribaltare il risultato rimasto, però, invariato. Ecco di seguito il racconto del match.

CALCIO, SERIE A: IL RACCONTO DI ATALANTA-JUVENTUS

IL PRIMO TEMPO

La partita fa fatica a decollare e le occasioni, oltre ad essere poche, sono anche e soprattutto sporadiche. Al 14esimo chance per Zappacosta: Ruggeri crossa dalla corsia di sinistra e trova l’esterno atalantino che colpisce di prima e male. Poi recupera il pallone e, a tu per tu con Szczesny, calcia a lato. Dopo diciassette minuti corner di Chiesa che arriva a Fagioli che a sua volta a giro trova la risposta di Musso. Al minuto 35 Kean tenta il tiro da fuori che però viene bloccata dal portiere dell’Atalanta.

IL SECONDO TEMPO

Al 50esimo manovra dell’Atalanta prolungata che arriva sino ai piedi di Ederson che calcia ma spedisce alto. Dopo meno di un minuto grande occasione per Chiesa che calcia e trova un attentissimo Musso a respingere. Al 70esimo tentativo in acrobazia di Ederson che però termina sul fondo. Al 73esimo occasione Muriel: clamorosa parata del portiere juventino dopo una punizione.

Pallone sulla traversa e poi in angolo ma che colpo di reni di Szczesny. Djimsiti al 79esimo in girata sugli sviluppi di un calcio d’angolo manda di poco al lato. All’88esimo Szczesny protagonista in negativo: tiro di Muriel respinto male dal portiere. Sulla sfera si avventa Koopmeiners che, da due passi, manda alto. Al 92esimo che occasione per Koopmeiners: pallone raccolto dentro l’area di rigore e sparato alle stelle clamorosamente.

Foto: LaPresse