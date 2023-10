Calcio, Roma schiacciasassi sul Servette: 4-0 e punteggio pieno in Europa League

Tutto facile per la Roma in Europa. Nella seconda giornata di Europa League la squadra di José Mourinho, ancora squalificato e sostituito da Salvatore Foti, spazza via il Servette: comodo 4-0 ottenuto con poco sforzo sugli svizzeri, Belotti protagonista con una doppietta e primo posto in classifica in coabitazione con lo Slavia Praga, che ha spazzato via lo Sheriff Tiraspol.

Molto turnover per i capitolini, che lasciano a riposo Dybala e Pellegrini dal primo minuto. Conseguentemente c’è una chance per Belotti, mentre a centrocampo con Paredes ci sono Aouar e Bove. Sulla destra invece spazio per Celik. Svizzeri invece che, con tanta fatica in entrambe le fasi, optano per il classico 4-4-2.

Gli svizzeri impensieriscono subito la porta di Svilar, con Bedia che entra in area tra Cristante e mancini e manda fuori con il sinistro. La Roma ci mette una decina di minuti ad ingranare allargando spesso il gioco sulla sinistra e da lì arriva il gol del vantaggio, con Lukaku che concretizza il cross basso di Celik che va alle spalle di Frick complice una deviazione di Tsunemoto. I giallorossi appaiono in controllo e portano la prima frazione in porto con il vantaggio per 1-0.

E in avvio di seconda frazione arriva subito il raddoppio dei giallorossi. Lo sigla Belotti, che approfitta di un pallone toccato da un difensore per presentarsi davanti a Frick e batterlo per la seconda volta. Partita dunque in discesa e arriva il tris di Pellegrini, appena entrato, che di piatto mette in porta un assist di testa di Celik. Giallorossi a valanga anche con la doppietta di Belotti, poi diventa un lungo allenamento a medio ritmo, in cui trova spazio anche il giovane Pagano. L’unico neo è rappresentato dall’acciacco di Pellegrini dubito dopo il suo gol, con il numero 7 uscito visibilmente contrariato.

