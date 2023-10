Luciano Spalletti: “Il gruppo ha personalità, buona prova di Kean. Ora testa a Wembley”

L’Italia del ct Luciano Spalletti, a partire dalle ore 20.45, ha accolto all’interno dello Stadio San Nicola di Bari la Nazionale maltese. Gli azzurri, a seguito di una prova più che convincente, si sono imposti con un risultato netto: 4-0. Ad aprire le danze ci ha pensato Bonaventura con una grandissima rete al ritorno tra le file della Selezione maggiore. Poi la strada per Donnarumma e compagni si è messa in discesa. Sul finire del primo tempo Berardi ha siglato la rete del 2-0.

Nella ripresa ancora una volta Berardi e sul finire Frattesi hanno chiuso i giochi. Un successo di un’importanza fondamentale per la nostra Nazionale. Martedì 17 ottobre, Spalletti e i suoi, voleranno a Londra: a Wembley affronteranno l’Inghilterra, squadra prima in classifica che, però, adesso l’Italia potrebbe agganciare in questo girone valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. Ma ecco di seguito le parole rilasciate dal ct azzurro ai microfoni Rai.

ITALIA: LE DICHIARAZIONI DEL CT SPALLETTI

“Non abbiamo preso sotto gamba l’impegno. Il gruppo ha personalità, si conosce sempre di più e siamo abbastanza contenti. Kean ha fatto una grande partita da esterno, ha fatto sentire la sua fisicità: è un calciatore che può venirci molto comodo. Gli ho fatto i complimenti perché si è battuto su ogni pallone. Contro l’Inghilterra si può andare a conoscere quelle che sono le nostre potenzialità. Dobbiamo andare a giocarla: dopo il match di Wembley vi dirò”.

Foto: LaPresse