Calcio: le controanalisi confermano la positività al testosterone di Paul Pogba

La seconda vita bianconera di Paul Pogba potrebbe essere arrivata al capitolo finale. Le controanalisi hanno confermato la positività del francese al testosterone e a questo punto la Juventus avrebbe la possibilità di licenziare il giocatore e liberarsi di uno dei contratti più remunerativi dell’intera rosa.

Il centrocampista transalpino è risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato dopo Udinese-Juventus, match della prima giornata vinto per 3-0 dalla squadra di Massimiliano Allegri. Pogba è rimasto in panchina, ma è stato comunque sorteggiato per l’esame, che ha decretato la positività al testosterone.

A questo punto si apre l’indagine della procura antidoping di Nado Italia, con il giocatore, che resta al momento sospeso in maniera cautelare, dovrà dimostrare l’assenza di dolo e un’eventuale assunzione inconsapevole del testosterone. Questi ultimi due temi potrebbe permettere a Pogba di accorciare l’eventuale squalifica a due anni rispetto ai quasi scontati quattro anni.

La Juventus potrebbe optare per la rescissione del contratto da 8 milioni di euro più bonus, per un risparmio che si avvicinerebbe a 30 milioni. Da capire cosa deciderà la società piemontese, ma la carriera in bianconero di Pogba sembra veramente arrivata nuovamente al termine e sicuramente nel modo peggiore possibile.

