Calcio, Lazio show al Mapei Stadium: è 2-0 al Sassuolo nell’anticipo serale di Serie A

L’anticipo serale del weekend valevole per la nona giornata della Serie A 2023-2024 vedeva affrontarsi Sassuolo e Lazio a partire dalle ore 20.45 di oggi. I neroverdi erano reduci dal pareggio ottenuto a Lecce, la Lazio veniva invece dal successo importante ottenuto a scapito dell’Atalanta prima della sosta. Ad imporsi sono stati gli uomini di Maurizio Sarri – squalificato per la partita odierna – per 2-0, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva in campionato. In classifica i biancocelesti salgono in settima posizione con 13 punti in classifica, staccando proprio gli emiliani fermi a quota 10.

Il primo tempo della sfida vede il dominio dei biancocelesti, abili a sfruttare le tante amnesie difensive del Sassuolo. Nei primi venti minuti del match la squadra capitolina sfiora più volte il gol del vantaggio, in particolare con Felipe Anderson al 19′ e con Romagnoli al 20′: in entrambe le occasioni è straordinario Consigli a salvare il risultato con due interventi sontuosi, specialmente quello sul colpo di testa dell’ex Milan. L’estremo difensore neroverde, però, non può nulla sulla conclusione a botta sicura di Felipe Anderson, il quale col mancino batte Consigli su assist di Castellanos, dopo che l’azione era partita a causa di uno dei tanti errori commessi da Ruan Tressoldi. Sette minuti più tardi arriva il raddoppio della Lazio: cross teso dalla destra di Felipe Anderson, Boloca cicca il rinvio servendo di fatto Luis Alberto che non può sbagliare con il destro.

Nella ripresa la squadra di Alessio Dionisi entra con un altro piglio in campo, complici anche le tre sostituzioni effettuate all’intervallo, sebbene vere e proprie occasioni non si siano viste dalle parti della porta di Provedel, eccezion fatta per la pericolosa conclusione di Thorstvedt al 48′ e il piazzato a giro con il destro di Laurienté al 60′, inframezzate dal palo colpito da Cataldi al 57′ con un tentativo splendido al volo. Al 62′ ecco l’episodio che può cambiare il match: Provedel in uscita afferra il pallone con le mani, almeno apparentemente, oltre la linea dell’area di rigore, costringendo Abisso a estrarre il cartellino rosso, ma dopo un controllo al VAR la sanzione viene annullata visto che l’ex Spezia ha bloccato la sfera proprio sulla linea. Nel finale il Sassuolo si scopre alla ricerca della rete per riaprire il match, concedendo però spazi agli avversari, vicini al 3-0 con Zaccagni al 79′ e con Vecino all’82’.

Foto: Lapresse