Calcio, Italia Under 21 alla prova Norvegia. Nunziata: “Squadra molto forte”

Ripartirà dalla Norvegia il cammino dell’Italia Under 21 verso i prossimi Europei di categoria.

Gli Azzurrini giocheranno martedì 17 ottobre alle 17.45 a Bolzano contro gli scandinavi, dopo che nelle prime due uscite hanno pareggiato contro la Lettonia e vinto contro la Turchia.

In conferenza stampa, il ct Carmine Nunziata ha sottolineato: «È una cosa molto positiva avere tempo per preparare una sola gara: ci può permettere, essendo un gruppo comunque nuovo, di lavorare e avere tempo per migliorare. Anche perché affrontiamo una squadra molto forte».

«Non siamo – ha aggiunto – al 100%, ma quasi. I ragazzi stanno giocando e la loro condizione sta migliorando. Tanti giocatori sono impegnati con continuità e questo dimostra che sui giovani ci si può contare: è un bene per la Nazionale e per loro stessi».

Nunziata, in ogni caso, precisa: «Cerchiamo un calcio fatto di intensità e dominio, cercando anche di costruire da dietro, al netto di qualche accorgimento in base agli avversari. Ne abbiamo parlato anche alla riunione con tutti i tecnici delle Nazionali giovanili in cui era presente anche Luciano Spalletti».

Foto: LaPresse