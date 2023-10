Calcio, Italia U-19: 22 i convocati da Corradi per la doppia sfida amichevole con la Serbia, c’è Pafundi

Dopo i successi nelle amichevoli di settembre con Irlanda del Nord e Paesi Bassi, l’Italia U-19 tornerà in campo nella settimana che verrà per altri due impegni non ufficiali in preparazione alle sfide di qualificazione per Euro 2025: la squadra di Bernardo Corradi sarà di scena in Serbia per un doppio appuntamento con la selezione di casa, programmato per mercoledì 11 e sabato 14.

I campioni europei in carica, dopo la cavalcata strepitosa a Malta nel torneo continentale della scorsa estate, terminata con il successo sul Portogallo in finale, sono rimasti imbattuti negli impegni successivi al trionfo nell’arcipelago del Mediterraneo, e l’obiettivo di questa doppia sfida sarà proprio quello di mantenere questa inviolabilità per affrontare i primi impegni ufficiali della stagione con la giusta mentalità.

Tra i 22 convocati della lista diramata dal tecnico toscano, spicca la presenza di Simone Pafundi: l’esterno offensivo classe 2006, il quale detiene il primato come il più giovane giocatore ad aver debuttato con la Nazionale maggiore dal 1911, è da poco rientrato da un infortunio, ma darà il suo contributo alla causa. Nell’elenco troviamo anche il debuttante più giovane della storia della Serie A, Widsom Amey, mentre c’è curiosità nel vedere all’opera Davide Bartesaghi, il quale ha esordito nel massimo campionato proprio in questi giorni con la maglia del Milan.

ELENCO CONVOCATI ITALIA UNDER 19

Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Adam Bakoune (Milan), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Atalanta), Filippo Saiani (Spal);

Centrocampisti: Thomas Berenbruch (Inter), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Spal), Diego Ripani (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Marco Delle Monache (Sampdoria), Giulio Misitano (Roma), Simone Pafundi (Udinese), Kevin Zeroli (Milan).

Foto: Lapresse