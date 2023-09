Italia U-19, ecco i 24 convocati di Bernardo Corradi per le amichevoli con Irlanda del Nord e Paesi Bassi

La nazionale Under 19 azzurra, dopo aver iniziato la stagione con un netto 3-0 all’Albania, tornerà in campo nella prossima settimana: la squadra di Bernardo Corradi, promosso dalla panchina dell’Italia U-17 nello scorso mese di agosto, sfiderà allo stadio Lungobisenzio di Prato l’Irlanda del Nord e i Paesi Bassi, rispettivamente il 7 e l’11 settembre per due amichevoli.

Per i campioni d’Europa di categoria queste due partite sono importanti per non perdere la scia estremamente positiva della vittoria continentale: l’ex giocatore di Lazio e Parma ha diramato la lista dei 24 giocatori che prenderanno parte al raduno di Campi Bisenzio (FI).

Per gli impegni che verranno, Corradi ha deciso di formare una rosa decisamente giovane, visto che tra i presenti non figura neppure un classe 2004. Ventuno sono i classe 2005, 3 i classe 2006: il portiere Renato Marin (Roma), il difensore Vittorio Magni (Milan) e l’attaccante Matteo Spinaccé (Inter). Vediamo i nomi di tutti i convocati di Mister Corradi in vista delle due amichevoli di settimana prossima.

CONVOCATI ITALIA UNDER 19

PORTIERI

Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio), Renato Marin (Roma)

DIFENSORI

Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Saer Diop (Bologna), Saverio Domanico (Juventus), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Saiani (Spal), Stefano Turco (Juventus)

CENTROCAMPISTI

Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Marco Longoni (Torino), Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Diego Ripani (Juventus)

ATTACCANTI

Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Sampdoria), Niccolò Franzoni (Torino), Anas Haj Mohamed (Parma), Matteo Spinaccé (Inter)

Foto: LivePhotoSport