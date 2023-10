Calcio in tv oggi (sabato 14 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv oggi, sabato 14 ottobre, non si fermerà. Il palinsesto calcistico sarà infatti estremamente ricco e pieno di gare interessantissime. I top campionati europei, e non solo, sono attualmente fermi per favorire le sfide delle Nazionali. Le varie Selezioni sparse per il continente e per il mondo sono infatti impegnate in questo periodo e stanno arricchendo le giornate dei tanti tifosi e appassionati di questo sport.

Anche in data odierna non ci si annoierà affatto. A partire dalla Serie A femminile, passando per la Serie C: Girone A e C scenderanno in campo. E poi ancora la Bundesliga e la Liga spagnola femminili. Non vanno dimenticate poi le qualificazioni agli Europei del prossimo anno.

Tante le partite previste ma occhio soprattutto all’Italia di Luciano Spalletti che, a partire dalle ore 20.45 all’interno del San Nicola di Bari se la vedrà con Malta in un match importantissimo per iniziare a blindare il secondo posto nel Gruppo C di queste qualificazioni. Ma ecco di seguito l’elenco del calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (14 OTTOBRE)

Sabato 14 ottobre

Ore 12.30 – Napoli-Sampdoria – Serie A Women 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 14.00 – Aurora Pro Patria-Mantova – Serie C Girone A 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.00 – Pergolettese-Trento – Serie C Girone A 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.00 – Triestina-Lumezzane – Serie C Girone A 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.00 – Monterosi-Cerignola – Serie C Girone C 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 14.00 – Werder Brema-Colonia – Frauen-Bundesliga 4° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Ucraina-Macedonia del Nord – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 15.00 – Irlanda del Nord-San Marino – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Pro Sesto-Padova – Serie C Girone A 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 251. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.15 – Foggia-Brindisi – Serie C Girone C 8° turno – Diretta tv su Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 16.30 – Granada-Real Madrid – Liga F 5° turno – Diretta streaming su DAZN, DAZN Women’s Football Youtube

Ore 17.55 – Bayern-Francoforte – Frauen-Bundesliga 4° turno – Diretta streaming su DAZN, DAZN Women’s Football Youtube

Ore 18.00 – Como-Milan – Serie A Women 4° turno – Diretta streaming su DAZN Women’s Football Youtube, DAZN

Ore 18.00 – Bulgaria-Lituania – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.00 – Slovenia-Finlandia – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.30 – Siviglia-Valencia – Liga F 5° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Italia-Malta – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 20.45 – Ungheria-Serbia – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Danimarca-Kazakistan – Qualificazioni Euro 2024 7° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

