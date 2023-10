Calcio in tv oggi (giovedì 12 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si ferma nemmeno quest’oggi, giovedì 12 ottobre. I top campionati europei si sono fermati dopo lo scorso weekend: tra questa e la prossima settimana infatti, a esser impegnate, saranno le varie Nazionali sparse per il mondo. Le Selezioni maggiori e non scenderanno in campo per le varie manifestazioni.

Dalle semplici amichevoli passando per le partite di qualificazioni agli Europei del 2024. Ed è il caso di differenti Nazionali quest’ultimo, visto che a rubare la scena quest’oggi, saranno proprio le qualificazioni agli Europei del prossimo anno. Attenzione soprattutto al big match tra Spagna e Scozia.

Gli scozzesi al primo posto nel Gruppo A a quota 15 (con una partita in più), cercheranno di sgambettare le Furie Rosse (seconde in classifica). Poi non vanno dimenticate Albania-Repubblica Ceca o ancora Cipro-Norvegia passando per Croazia-Turchia. Ecco di seguito l’elenco con il calcio in tv oggi.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI (12 OTTOBRE)

Giovedì 12 ottobre

Ore 17.00 – Francia-Italia – EURO Women’s Qualifiers – Diretta tv su Rai SportHD. Diretta streaming su Rai Play.

Ore 18.00 – Lettonia-Armenia – Qualificazioni Europei 2024 – Non sono previste diretta tv o streaming

Ore 20.45 – Cipro-Norvegia – Qualificazioni Europei 2024 – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport Calcio, canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Spagna-Scozia – Qualificazioni Europei 2024 – Diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Croazia-Turchia – Qualificazioni Europei 2024 – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport Calcio, canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Albania-Repubblica Ceca – Qualificazioni Europei 2024 – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport Calcio, canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Isole Faroe-Polonia – Qualificazioni Europei 2024 – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport Calcio, canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Andorra-Kosovo – Qualificazioni Europei 2024 – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport Calcio, canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Bielorussia-Romania – Qualificazioni Europei 2024 – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport Calcio, canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Foto: LaPresse