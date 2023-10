Calcio, Feyenoord-Lazio 3-1 nella terza giornata di Champions League

La terza giornata della Champions League 2023-2024 di calcio si rivela amara per la Lazio, che cade nei Paesi Bassi al cospetto del Feyenoord, vittorioso per 3-1, con i neerlandesi che vanno momentaneamente in testa al Gruppo E, in attesa di Celtic-Atletico Madrid, con 6 punti, mentre la Lazio resta ferma a 4.

I padroni di casa partono meglio ed al 25′ vanno in gol con Gimenez, ma il VAR annulla per un fuorigioco. L’appuntamento col vantaggio è rinviato di poco, dato che al 31′ lo stesso Gimenez trova nuovamente la rete, su assist di Wieffer, e questa volta il vantaggio del Feyenoord viene convalidato. La Lazio accusa il colpo ed in pieno recupero capitola nuovamente, questa volta a causa del gol di Zerrouki su assist di Stengs, per il 2-0 con cui si va al riposo.

Nella ripresa i padroni di casa amministrano e poi colpiscono ancora al 74′, di nuovo con Gimenez, questa volta su assist di Timber. A punteggio ormai acquisito arriva al minuto 83 il gol della bandiera della Lazio, siglato da Pedro, che trasforma un calcio di rigore. La sfida si chiude con il successo del Feyenoord per 3-1.

Foto: LaPresse