Calcio femminile: le convocate dell’Italia per la Nations League. Sfida a Spagna e Svezia

Nuovo appuntamento con la Nations League per la Nazionale italiana di calcio femminile che vanta al momento una vittoria e una sconfitta nella manifestazione. Le azzurre saranno impegnate in un doppio incontro: venerdì 27 ottobre in casa con la Spagna, martedì 31 ottobre in trasferta con la Svezia.

Oggi il commissario tecnico azzurro Andrea Soncin ha diramato le convocazioni: ventiquattro le azzurre in lista, rientri per Lisa Boattin, Michela Catena, Cecilia Salvai e Martina Tomaselli, mentre arriva la prima chiamata per Michela Cambiaghi.

Le convocate:

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Tomaselli (Roma);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Annamaria Serturini (Roma).

