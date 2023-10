Calcio femminile, la Fiorentina ospita la Juventus nella 5^ giornata di Serie A. La Roma fa visita alla Sampdoria

Continuerà in questo fine settimana la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque partite valide per la quinta giornata e sicuramente il divertimento non mancherà.

Si comincerà domani alle ore 12:30 con Inter-Napoli, una sfida in cui le nerazzurre, che sono reduci dalla sconfitta di settimana scorsa contro la Roma (per 2-0), partiranno nettamente favorite. Attenzione però a non sottovalutare l’impegno, perché la squadra campana, attualmente ultima con zero punti, ce la metterà sicuramente tutta per strappare almeno un pareggio.

Alle ore 18:00 di sabato sarà il turno di Sassuolo-Como. Questa partita si preannuncia molto interessante: da una parte ci saranno le neroverdi con tanta voglia di conquistare la prima vittoria, mentre dall’altra la compagine lombarda, in questo momento quarta insieme all’Inter con sette punti, cercherà di continuare il momento molto positivo.

Passando a domenica, alle 12:30 scenderà in campo il Milan, che al Centro Vismara affronterà Pomigliano. Le rossonere, momentaneamente seste con 4 punti, hanno assolutamente bisogno di punti e questa partita contro l’attuale penultima forza del campionato (tre sconfitte e un pareggio finora per Pomigliano) potrebbe essere quella giusta per raccoglierli.

Alle 15:00 spazio al big match di giornata: Fiorentina-Juventus. Per questo match le bianconere, in questo momento prime a punteggio pieno insieme alla Roma, sembrano partire con qualcosa in più, ma attenzione alla squadra di Sebastian De La Fuente. Dopo aver guadagnato 10 punti nelle prime quattro partite, la squadra toscana ha sicuramente tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la compagine piemontese. Una cosa è certa: qui lo spettacolo non mancherà.

Infine, alle ore 17:00 sarà il turno della Roma. Dopo aver conquistato mercoledì la qualificazione per la fase a gironi della Champions League femminile, le giallorosse affronteranno allo Stadio Piola la Sampdoria. Sulla carta questa appare come una partita abbastanza semplice per la Roma, ma le ragazze di Alessandro Spugna non dovranno assolutamente sottovalutare le avversarie, che giocheranno questo incontro con nulla da perdere e con il morale alto dopo la vittoria di settimana scorsa (la prima in questa Serie A) contro il Napoli.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli