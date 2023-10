Calcio, Barcellona e Manchester City restano a punteggio pieno dopo la terza giornata di Champions League

Si completa la terza giornata della Champions League 2023-2024 di calcio: nei quattro raggruppamenti scesi in campo questa sera restano a punteggio pieno Barcellona e Manchester City, mentre vengono sconfitte Lazio e Milan, che al momento non avrebbero accesso agli ottavi di finale.

Nel Gruppo E la Lazio viene battuta per 3-1 in casa del Feyenoord, mentre fra Celtic ed Atletico Madrid finisce in parità sul 2-2. Nel Gruppo G il PSG batte il Milan per 3-0, mentre il Borussia Dortmund passa per 0-1 sul campo del Newcastle grazie alla rete di Nmecha.

Nel Gruppo G il Lipsia supera la Stella Rossa per 3-1, mentre il Manchester City passa in casa dello Young Boys per 1-3, infine nel Gruppo H il Porto vince in casa dell’Anversa per 1-4 dopo essere stato sotto 1-0 a fine primo tempo, mentre il Barcellona piega lo Shakhtar per 2-1.

RISULTATI E CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE

GRUPPO E

Risultati

Feyenoord-Lazio 3-1

Celtic-Atletico Madrid 2-2

Classifica

Feyenoord 6

Atletico Madrid 5

Lazio 4

Celtic 1

GRUPPO F

Risultati

PSG-Milan 3-0

Newcastle-Borussia Dortmund 0-1

Classifica

Paris Saint-Germain 6

Borussia Dortmund 4

Newcastle 4

Milan 2

GRUPPO G

Risultati

RB Lipsia-Stella Rossa 3-1

Young Boys-Manchester City 1-3

Classifica

Manchester City 9

RB Lipsia 6

Young Boys 1

Stella Rossa 1

GRUPPO H

Risultati

Barcellona-Shakhtar 2-1

Anversa-Porto 1-4

Classifica

Barcellona 9

Porto 6

Shakhtar 3

Anversa 0

Foto: LaPresse