Chi sono i bomber e calciatori di Serie A al top anche in Champions ed Europa League?

La stagione 2023 – 2024 di calcio è cominciata da soli due mesi e già sono tantissime le curiosità statistiche dei calciatori più forti in Serie A, così come nei tornei UEFA di Champions ed Europa League.

I campioni da contrastare a livello internazionale sono Haaland e Alvarez del City, Hojlund dello United e Bellingham del Real Madrid per quanto riguarda la Champions League; mentre in Europa League Joao Pedro del Brighton e Aubameyang del Marsiglia hanno giocato bene finora ma stanno trovando dei degni rivali nel reparto offensivo della Roma. Tuttavia, il brasiliano che milita nella squadra inglese allenata da De Zerbi è la nuova rivelazione del calcio internazionale.

Chi sono i bomber e calciatori di Serie A che saranno i protagonisti di Champions ed Europa League?

Scopriamolo in questa sintetica ma dettagliata analisi, per ulteriori approfondimenti su Betfair Instagram sono presenti curiosità, statistiche e quote della Serie A e della Champions League, con tutti i numeri percentuali delle squadre italiane impegnate a livello internazionale.

Provedel è già entrato nella storia, Lautaro sfida Haaland

Quello che è accaduto nel finale di Atletico Madrid – Lazio ha dell’incredibile, perché il portiere delle Aquile Provedel ha pareggiato i conti segnando di testa allo scadere e questo è il suo secondo gol in carriera, episodio già accaduto contro l’Ascoli qualche anno fa in Serie B, quando nel 2020 militava nella Juve Stabia. Provedel è entrato nella storia ma spetta a Immobile e Zaccagni portare avanti nel tabellone la squadra di Sarri.

Se Osimhen e Leao non stanno brillando in questo inizio di Champions, Lautaro Martinez ha già battuto diversi record in campionato, riuscendo a segnare 10 reti e candidandosi come diretto concorrente di Haaland, sia per la coppa dalle grandi orecchie che per la vittoria della classifica dei marcatori in tutte le competizioni dove è impegnato.

Fra i calciatori presenti nelle squadre italiane non bisogna sottovalutare Olivier Giroud, che è un calciatore che ha vinto praticamente tutto: dalla Coppa del Mondo con la Francia nel 2018 alla Champions e l’Europa League con il Chelsea.

Il tridente della Roma punta a diventare il miglior attacco in Europa League

Se in Serie A la Magica non è partita con il “contropiede giusto”, in Europa League la Roma è la seconda favorita dopo il Liverpool nel palinsesto delle quote calcio: a quanto pare i bookmakers ancora una volta hanno visto bene.

Dybala ancora non ha ritrovato il top della forma, mentre Lukaku e Belotti stanno lottando a suon di gol in Europa League ed entrambi hanno segnato rispettivamente 2 reti nelle prime due gare.

Chi sono gli altri bomber assetati di gol nel campionato di Serie A?

Tra i calciatori di Serie A che stanno mettendo a segno una valanga di gol c’è Osimhen con 6 reti nelle prime 8 gare, mentre Berardi, Gonzalez e Lukaku inseguono la vetta a quota 5 reti in questa prima parte di campionato.

I bomber che potrebbero fare la differenza nelle competizioni europee ma che ancora non sono sbocciati quest’anno sono Pulisic del Milan, Koopmeiners, Lookman e Scamacca dell’Atalanta.

Foto: Lapresse