Hockey ghiaccio: Bolzano vince il derby in ICE League 2023, cade Valpusteria

Bolzano in striscia positiva, Valpusteria ancora incostante; è di due sconfitte e una vittoria il bilancio delle tre squadre italiane impegnate nel mercoledì dedicato al Campionato ICE League 2023-2024 di hockey su ghiaccio. Le foxes hanno infatti superato all’extra time Asiago, mentre i lupi hanno dovuto cedere il passo ai primi della classe del Salzburg.

Seconda vittoria consecutiva per la compagine altoatesina che, nel derby, si è resa protagonista di una partita in cui non è mai riuscita ad amministrare il vantaggio. Dopo un botta a risposta tra i due team a trovare il goal vittoria è stato Halmo, abile a registrare il 4-3 dopo 1:35 del tempo supplementare. Nulla da fare dunque per Asiago, ancora relegato nelle parti basse della classifica.

Non ha potuto fare molto poi Valpusteria, la quale si è dovuta inchinare alla supremazia degli avversari austriaci, bravi a mettere la partita già in discesa nel primo periodo mettendo a referto ben tre reti. Al tentativo di accorciare le distanze da parte di Ohler ha quindi poi risposto Hochkofler nell’ultimo atto con il sigillo della sicurezza.

L’ICE League tornerà venerdì 27 ottobre.

Foto: Iwan Foppa