Calcio a 5: nasce il Mondiale femminile! La prima edizione sarà nel 2025

Verso il Mondiale di Uzbekistan 2024, ma anche e soprattutto verso il Mondiale femminile del 2025. La nuova grande notizia del calcio a 5 internazionale è realtà.

A renderlo noto è stata la FIFA, nel Consiglio Internazionale che si è ritrovato ieri a Doha, in Qatar, per deliberare alcune importanti decisioni a livello globale.

L’Italia della ct Francesca Salvatore può quindi ripartire con una nuova spinta: arrivare a partecipare all’evento iridato che si terrà fra due anni.

La formula del Mondiale femminile di calcio a 5

Il torneo sarà disputato da 16 squadre partecipanti. Di seguito le provenienze di qualificazione: 4 le nazionali UEFA, 3 quelle asiatiche, 2 per le compagini CONCACAF, 3 per la CONMEBOL, 1 per la OFC e ovviamente uno slot per il paese organizzatore.

Un passo che dà il via a una rivoluzione importante e che mette il futsal femminile sulla mappa planetaria degli sport di squadra.

Foto: Comunicato Stampa FIGC / Divisione Calcio a 5