Calcio a 5, buona la prima per Eboli in Champions League: Calderolli decisivo contro il Lučenec

Buona la prima per Città di Eboli, impegnata nel Main Round della Champions League 2023-2024 di calcio a 5. La compagine allenata da Salvo Samperi si è imposta al termine di un match particolarmente lottato contro la formazione slovacca.

Eboli ha iniziato con il piglio giusto il match, cercando di imporre il proprio gioco e trovando la via della rete con China Calderolli al 6’23” del primo tempo. Tuttavia non è arrivato il colpo del ko definitivo, anche per merito di un Kusnir sontuoso che a più riprese si è trasformato in un’autentica saracinesca.

E così, nel secondo tempo, i brividi sono arrivati per Dalcin sulla punizione di Belanik che si è stampata sul palo. Montante colpito dagli slovacchi negli ultimi scampoli di match, sempre con il giocatore menzionato, in una partita tenuta in vita dal super portiere del Lučenec. Si torna nuovamente in campo domani con la sfida contro Minsk, a segno 5-2 contro Doukas.

Foto: Shutterstock