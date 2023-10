Boxe: Mouhiidine e Cavallaro in evidenza in EUBC Cup 2023

Ha avuto inizio la EUBC Cup, una competizione particolare nella quale sono i big del pugilato dilettantistico europeo a confrontarsi l’uno con l’altro. Prima edizione, quella in corso a Budva (Montenegro), dove la boxe continentale si è già recata varie volte per le più disparate ragioni.

Otto gli italiani chiamati; di questi, cinque hanno già combattuto. Nella prima giornata, quella di domenica, Aziz Abbes Mouhiidine ha sconfitto il turco Acar nei 92 kg (i massimi, in breve), mentre Francesco Iozia ha ceduto al macedone Rustemovski.

Nella seconda giornata, quella di lunedì 9, l’unico italiano a passare negli 80 kg è stato Salvatore Cavallaro (classe 1995) contro il turco Aykutsun. Il suo omonimo classe 2001 dei 71 kg è stato battuto dall’israeliano Kapuler, mentre Giuseppe Canonico nei 60 kg è stato eliminato dall’azero Tayfur Aliyev.

Nella giornata di oggi Cavallaro tornerà in gara contro Gaizmagomed Jalidov, russo che è arrivato in Spagna nel 2004, a 9 anni, e da allora gareggia per il Paese iberico. Debutterà anche Gianluigi Malanga nei 67 kg contro il russo Vakhid Abbasov, passato sotto bandiera della Serbia (che rappresenta) nel 2021 sotto diversi ordini di ragioni.

