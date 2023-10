Boxe: Italia, i convocati per la EUBC Cup. Mouhiidine alla guida del gruppo di otto azzurri nel nuovo evento

Partirà da Budva, in Montenegro, la storia della EUBC Cup. Si tratta di un nuovo evento voluto dalla federazione europea, che garantisce un posto ai migliori d’Europa nel corso di una singola settimana, dall’8 al 14 ottobre.

Sono otto gli azzurri che si prenderanno la scena, con il supporto dei tecnici Sumbu Kalambay, Gennaro Moffa, Giovanni Cavallaro e del fisioterapista Edoardo Capitanucci. Di seguito i loro nomi:

54 kg Federico Serra

57 kg Francesco Iozia

60 kg Giuseppe Canonico

67 kg Gianluigi Malanga

71 kg Salvatore Cavallaro (nato il 26 novembre 2001)

80 kg Salvatore Cavallaro (nato il 16 agosto 1995)

92 kg Aziz Abbes Mouhiidine

92+ kg Diego Lenzi

Un incentivo certamente non secondario alla partecipazione degli otto azzurri sta nelle somme di denaro che saranno elargite a seconda dei risultati: 1000 euro per chi si ferma ai quarti di finale, 5000 per i semifinalisti (alias terzo e quarto), 10000 per il finalista e 15000 per il vincitore.

L’evento partirà tra due giorni (sabato 7) con i sorteggi; i restanti giorni saranno tutti di competizione. Lo scenario delle finali sarà con vista sulla città vecchia di Budva, uno dei luoghi più intriganti e significativi del Montenegro. Le categorie di peso in scena sono 13.

Foto: European Games 2023 – Grzeforz Lyko