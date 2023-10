Boxe, infortuni per Mouhiidine e Malanga, Italia che termina con tre podi in EUBC Cup 2023

Va subito detto: può capitare. E stavolta è capitato non a uno, ma a due pugili azzurri. Niente ingresso sul ring in finale per Aziz Abbes Mouhiidine e Gianluigi Malanga, rispettivamente nei 67 e nei 92 kg della EUBC Cup, edizione di debutto, in quel di Budva, in Montenegro.

Il peso massimo italiano, ormai gloria del pugilato dilettantistico tricolore, non ha potuto disputare la finale che l’avrebbe opposto all’armeno Marek Manasyan. Tutta colpa di un guaio al naso che ha consigliato di evitare la disputa dell’ultimo atto.

Per quel che riguarda Malanga, invece, non ci sono esatte notizie circa la natura del problema che gli ha impedito di giocarsela con il moldavo Alexandru Paraschiv. Per lui rimane comunque la soddisfazione di aver raggiunto l’atto finale, pur non disputandolo.

Si chiude dunque a tre podi il conto dei risultati positivi per l’Italia in questa EUBC Cup 2023. Oltre ai due citati secondi posti, vi è infatti anche il terzo di Federico Serra nei 54 kg.

