Boxe, Mouhiidine e Malanga volano in Finale alla EUBC Cup. Serra terzo

Tre italiani sono saliti sul ring di Budva (Montenegro) per disputare le rispettive semifinali della EUBC Cup, torneo di boxe organizzato dalla Federazione Europea per la prima volta. L’azzurro più atteso era senza dubbio Aziz Abbes Mouhiidine, grandissimo favorito nella categoria di peso fino a 92 kg. Il nostro peso massimo, argento agli ultimi due Mondiali (con parecchi dubbi sull’esito di quei due incontri), ha fronteggiato il rognoso russo Ramazan Khanapiev: vittoria per 4-1 e meritato pass per la Finale di domani, dove incrocerà l’armeno Narek Manasyan.

Gianluigi Malanga ha giganteggiato contro lo sloveno Nejc Petric, imponendosi con uno schiacciante 4-1 e guadagnandosi così il diritto di disputare la Finale tra i 67 kg. Il nostro peso welter, eliminato ai quarti di finale degli ultimi European Games e ancora impegnato nella caccia del biglietto olimpico, tornerà sul ring per incrociare il moldavo Alexandru Paraschiv e provare a conquistare il titolo contro un avversario apparso in ottima forma e particolarmente rognoso.

Federico Serra ha perso contro il bulgaro Yasen Radev per 4-1 e si è così dovuto accontentare del terzo posto nella categoria fino a 54 kg. Il nostro peso piuma, in estate derubato agli European Games di una vittoria sacrosanta che sarebbe valsa il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (dovrà rimediare il prossimo anno), aveva regolato l’ungherese Gabor Virban al turno precedente e ha incamerato comunque un buon podio a livello internazionale, importante anche in ottica ranking.

Foto: European Games 2023 GRZEGORZ LYKO