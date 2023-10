Beach volley, World Tour 2023. Menegatti/Gottardi ai piedi del podio nell’Elite 16 di Parigi

Sconfitta e stavolta con più di un rimpianto per Marta Menegatti e Valentina Gottardi, che perdono 2-0 la sfida con le olandesi Stam/Schoon e devono rimandare l’appuntamento con il primo podio assieme in un Elite 16. E’ mancata alle azzurre la giusta continuità ed il killer instinct in fase di contrattacco per far pendere dalla loro parte l’ago della bilancia in una sfida molto equilibrata che le olandesi hanno fatto loro facendo leva su piccoli particolari, ma non senza errori e regali anche grossolani alle azzurre che non hanno saputo approfittare della situazione.

Primo set ad elastico con le olandesi che a più riprese nella prima parte provano ad andare in fuga, ma le azzurre rispondono e si riportano in parità, prima da 8-5 a 9-9 e poi da 13-11 a 13-13, ma il break di 3-0 per Stam/Schoon che porta le olandesi sul 16-13 è quello decisivo, perché le azzurre riescono solo ad avvicinare le rivali nel finale, ma si devono arrendere con il punteggio di 21-17.

In avvio di secondo set le azzurre si illudono di riaprire il match, le avversarie calano il livello del servizio, commettono qualche errore e le italiane si trovano avanti 9-6 prima ed addirittura 13-9 quando hanno, abbastanza comodo, l’attacco del 14-9, ma lo spediscono di poco fuori, aprendo di fatto il break delle olandesi, che ribaltano la situazione piazzando un micidiale 6-0 fatto di errori azzurri e muri vincenti, e si trovano avanti 15-13.

Menegatti/Gottardi provano a riprendersi e superano nuovamente le rivali sul 17-16. Le azzurre hanno tre possibilità di chiudere il set sul 20-19 ma gli attacchi Menegatti e Gottardi non sono efficaci ed arriva, puntuale, la punizione delle olandesi, che piazzano il break di 3-0, vincono 22-20 e si prendono il terzo gradino del podio. Alle 15.00 si disputa sul centrale del Roland Garros la sfida tra Ana Patricia/Duda e Nuss/Kloth che assegna il titolo.

In campo maschile ieri sera i tedeschi Ehlers/Wickler hanno sconfitto in semifinale i sorprendenti austriaci Horl/Horst con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-18) ed oggi alle 16.00 contenderanno il titolo ai favoriti cechi Perusic/Schweiner, che hanno giocato molto bene finora sulla sabbia francese. Alle 13.30 la sfida che assegna il terzo posto tra gli austriaci Horl/Horst e gli olandesi Brouwer/Meeuwsen.

Foto: Fivb