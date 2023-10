Beach volley, vincono solo Menegatti/Gottardi nella seconda giornata del Mondiale. Lupo/Rossi fanno sudare Mol/Sorum

Tre sconfitte e una vittoria per l’Italia del beach volley nella seconda giornata del Mondiale in Messico. Due sconfitte tutto sommato attese per Rossi/Lupo e Bianchin/Scampoli, stop a sorpresa, invece, per Ranghieri/Carambula che non saranno primi nel girone e debutto vincente, come da pronostico, per Menegatti/Gottardi: questa la sintesi di una seconda giornata con qualche sorpresa in meno rispetto alla prima e con qualche sconfitta inattesa di troppo per il contingente brasiliano.

Tutto come previsto per Gottardi/Menegatti che avevano un impegno tutt’altro che impossibile contro le rappresentanti di Costarica Quesada/Williams. La coppia italiana si è imposta con un secco 2-0 in meno di mezz’ora con un doppio 21-9 al termine di un match senza storia. La coppia allenata da Caterina De Marinis tornerà in campo nella notte italiana alle 3.00 per affrontare le austriache Klinger/Klinger.

Seconda sconfitta per Bianchin/Scampoli che, dopo la battaglia con Barbara/Carol, alzano ben presto bandiera bianca contro le tedesche Ludwig/Lippmann che si confermano in ottima condizione e sono una delle mine vaganti del torneo. Partita anche qui senza storia con le tedesche sempre avanti fin dalle prime battute che vincono con un doppio 21-12 e costringono la coppia azzurra a una sorta di spareggio (in programma domani sera) per restare nel torneo contro le giapponesi Ishii/Mizoe, sconfitte in due set da Barbara/Carol.

Ancora una volta Lupo/Rossi mettono a più riprese in difficoltà la coppia campione in carica Mol/Sorum. Come era successo a Tepic ad inizio stagione i norvegesi devono ricorrere al terzo set per battere la coppia italiana che, sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria al debutto, ha vinto un primo set molto combattuto con il punteggio di 21-19. Mol/Sorum hanno ripreso quota nel secondo set imponendosi con un secco 21-13 ed hanno rischiato poco o nulla nel terzo partendo bene e imponendosi con il punteggio di 15-10. Nelkla serata di oggi, alle 23.30, gli azzurri affronteranno i rappresentanti del Mozambico Monjane/Ainadino Martinho a caccia del successo che consegnerebbe loro il secondo posto nel girone e il passaggio diretto ai sedicesimi di finale.

Sconfitta inattesa e pesante per Ranghieri/Carambula che escono battuti 2-1 dalla sfida con gli austriaci Seidl/Pristauz che, di fatto, hanno già in tasca il primo posto nel girone e ora per gli azzurri sarà spareggio contro un’altra coppia austriaca, Horl/Horst per conquistare il secondo posto, evitare i pericoli del turno supplementare (che spetta alle 8 peggiori terze classificate) e soprattutto evitare un sorteggio che potrebbe mettere di fronte a chi perderà un avversario di altissimo rango già ai sedicesimi di finale.

Era iniziata bene la partita degli azzurri che, pur soffrendo e giocando punto a punto, avevano vinto 21-19 il primo set, poi però Ranghieri/Carambula non sono riusciti ad arginare la reazione della coppia austriaca che ha guadagnato progressivamente vantaggio nel set successivo vincendo 21-17 e nel tie break molto equilibrato sono stati ancora Seidl/Pristauz ad avere la meglio con il punteggio di 15-12. La sfida decisiva per il secondo posto andrà in scena questa notte alle 0.30 tra Ranghieri/Carambula e Horl/Horst. Nella notte italiana, alle 4.00, in campo anche Nicolai/Cottafava a caccia del secondo sigillo nella rassegna iridata contro gli australiani McHugh/Burnett.

Gironi maschili. Pool A. Mol/Sørum (Nor)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz) 2-0 (21-13, 21-9), Boermans/de Groot (Ned)-Lupo/Rossi (Ita) 1-2 (21-10, 21-23, 12-15). Lupo/Rossi (Ita)-Mol/Sorum (Nor) 1-2 (21-19, 13-21, 10-15). Boermans/de Groot (Ned)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz) 2-0 (21-8, 21-10). 8/10 20: Mol/Sørum (Nor)-Boermans/de Groot (Ned), 23.30: Lupo/Rossi (Ita)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz)

Pool B. Åhman/Hellvig (Swe)-Leon/Marcos (Ecu) 2-0 (21-16, 21-12), Hodges/Schubert (Aus)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-18, 21-18). 8/10 17.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Pedrosa/Campos (Por), Hodges/Schubert (Aus)-Leon/Marcos (Ecu). 9/10 18.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Hodges/Schubert (Aus), Leon/Marcos (Ecu)-Pedrosa/Campos (Por)

Pool C. Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Mol/Berntsen (Nor) 1-2 (21-14, 17-21, 11-15). Partain/Benesh (Usa)-Peter/Hernan (Ven) 2-0 (21-9, 21-14), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Peter/Hernan (Ven) 1-2 (20-22, 21-19, 12-15), Partain/Benesh (Usa)-Mol/Berntsen (Nor) 2-0 (23-21, 21-17), 8/10 23.30: Partain/Benesh (Usa)-Krou/Gauthier-Rat (Fra), Mol/Berntsen (Nor)-Peter/Hernan (Ven).

Pool D. George/Andre (Bra)-Evans/Budinger (Usa) 2-0 (21-17, 24-22). Crabb/Brunner (Usa)-Popov/Reznik (Ukr) 1-2 (20-22, 21-18, 7-15), George/Andre (Bra)-Popov/Reznik (Ukr) 1-2 (21-19, 12-21, 15-17), Crabb/Brunner (Usa)-Evans/Budinger (Usa) 2-0 (21-18, 21-18). 9/10 5.00: George/Andre (Bra)-Crabb/Brunner (Usa), Popov/Reznik (Ukr)-Evans/Budinger (Usa)

Pool E. Ranghieri/Carambula (Ita)-Mora/Lopez (Nca) 2-0 (21-11, 21-11), Hörl/Horst (Aut)-Seidl/Pristauz (Aut) 0-2 (21-23, 19-21). Ranghieri/Carambula (Ita)-Seidl/Pristauz (Aut) 1-2 (21-19, 17-21, 12-15). Hörl/Horst (Aut)-Mora/Lopez (Nca) 2-0 (21-9, 21-11). 9/10 0.30: Ranghieri/Carambula (Ita)-Hörl/Horst (Aut), 5.00: Seidl/Pristauz (Aut)-Mora/Lopez (Nca).

Pool F. Ehlers/Wickler (Ger)-Aravena/Droguett (Chi) 2-0 (21-9, 21-13), Schalk/Bourne (Usa)-Kantor/Zdybek (Pol) 0-2 (19-21, 19-21). 8/10 18.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Kantor/Zdybek (Pol), Schalk/Bourne (Usa)-Aravena/Droguett (Chi). 9/10 17.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Schalk/Bourne (Usa), Kantor/Zdybek (Pol)-Aravena/Droguett (Chi).

Pool G. Pedro Solberg/Guto (Bra)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 0-2 (18-21, 16-21). Cherif/Ahmed (Qat)-Blanco/Garcia (Gua) 2-0 (21-7, 21-4). 8/10 19.00: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Blanco/Garcia (Gua). 8/10 22.30: Cherif/Ahmed (Qat)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn). 9/10: Cherif/Ahmed (Qat)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 10/10 0.30: Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Blanco/Garcia (Gua).

Pool H. Cottafava/Nicolai (Ita)-Barajas/Cruz (Mex) 2-0 (21-9, 21-11), Herrera/Gavira (Esp)-McHugh/Burnett (Aus) 2-0 (22-20, 21-13). 9/10 4.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-McHugh/Burnett (Aus), Herrera/Gavira (Esp)-Barajas/Cruz (Mex). 10/10 4.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-Herrera/Gavira (Esp), McHugh/Burnett (Aus)-Barajas/Cruz (Mex)

Pool I. Evandro/Arthur (Bra)-Galindo/Aguirre (Mex) 0-2 (17-21, 18-21), Perusic/Schweiner (Cze)-Alayo/Diaz (Cub) 1-2 (17-21, 21-15, 9-15). 8/10 20.00: Evandro/Arthur (Bra)-Alayo/Diaz (Cub). 9/10 4.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Galindo/Aguirre (Mex), 19.00: Evandro/Arthur (Bra)-Perusic/Schweiner (Cze). 10/10 4.00: Alayo/Diaz (Cub)-Galindo/Aguirre (Mex)

Pool J. Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Pithak/Poravid (Tha) 2-0 (21-14, 21-15). Immers/van de Velde (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-0 (21-12, 21-15). 9/10 0.30: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus), Immers/van de Velde (Ned)-Pithak/Poravid (Tha). 10/10 0.30: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Immers/van de Velde (Ned), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Pithak/Poravid (Tha).

Pool K. Łosiak/Bryl (Pol)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (21-18, 21-14). Grimalt/Grimalt (Chi)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 0-2 (22-24, 16-21), 8/10 17.00: Łosiak/Bryl (Pol)-Capogrosso/Capogrosso (Arg), 22.30: Grimalt/Grimalt (Chi)-Bassereau/Lyneel (Fra). 9/10 17.00: Łosiak/Bryl (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi), 20.00: Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Bassereau/Lyneel (Fra)

Pool L. Sarabia/Virgen (Mex)-Abicha/El Azhari (Mar) 2-1 (25-27, 21-14, 15-11), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Schachter/Dearing (Can) 2-1 (21-23, 22-20, 15-10). 9/10 4.00: Sarabia /Virgen (Mex)-Schachter/Dearing (Can), 5.00: Vitor Felipe/Renato (Bra)-Abicha/El Azhari (Mar). 10/10: 0.30: Schachter/Dearing (Can)-Abicha/El Azhari (Mar). 4.00: Sarabia /Virgen (Mex)-Vitor Felipe/Renato (Bra).

Gironi femminili. Pool A: Placette/Richard (Fra)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-17, 21-15), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Rivas Zapata/Chris (Chi) 2-0 (21-5, 21-17). 8/10 18.00: Placette/Richard (Fra)-Rivas Zapata/Chris (Chi), 19.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Ahtiainen/Lahti (Fin). 9/10 18.00: Ahtiainen/Lahti (Fin)-Rivas Zapata/Chris (Chi), 19.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Placette/Richard (Fra).

Pool B. Andressa/Vitoria (Bra)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu) 2-1 (21-13, 14-21, 15-13), Nuss/Kloth (Usa)-Akiko/Yurika (Jpn) 2-0 (21-15, 21-15). 9/10 0.30: Nuss/Kloth (Usa)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu), 3.00: Andressa/Vitoria (Bra)-Akiko/Yurika (Jpn), 22.30: Nuss/Kloth (Usa)-Andressa/Vitoria (Bra), 23.30: Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Akiko/Yurika (Jpn).

Pool C. Agatha/Rebecca (Bra)-Ittlinger/Borger (Ger) 1-2 (18-21, 21-18, 12-15), Hughes/Cheng (Usa)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex) 2-0 (21-4, 21-10). Hughes/Cheng (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger) 2-0 (21-17, 21-15), Agatha/Rebecca (Bra)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex) 2-0 (21-6, 21-14). 10/10 3.00: Ittlinger/Borger (Ger)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex), 5.00: Hughes/Cheng (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra)

Pool D. Hermannova/Stochlova (Cze)-Erika/Michelle (Par) 2-1 (21-14, 17-21, 15-10). Melissa/Brandie (Can)-Yakki/Mahassine (Mar) 2-0 (21-9, 21-10), 18.00: Hermannova/Stochlova (Cze)-Yakki/Mahassine (Mar). 9/10 3.00: Melissa/Brandie (Can)-Erika/Michelle (Par), 22.30: Melissa/Brandie (Can)-Hermannova/Stochlova (Cze), 23.30: Erika/Michelle (Par)-Yakki/Mahassine (Mar)

Pool E. Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Liliana/Paula (Esp) 1-2 (25-27, 21-15, 10-15), 23.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Almanzar/Payano (Dom) 2-0 (21-16, 21-12). 8/10 17.00: Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Almanzar/Payano (Dom), 23.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Liliana/Paula (Esp). 9/10 17.00: Mariafe/Clancy (Aus)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), 18.00: Liliana/Paula (Esp)-Almanzar/Payano (Dom).

Pool F. Carol/Barbara (Bra)-Scampoli/Bianchin (Ita) 2-1 (23-21, 23-25, 15-9), Ludwig/Lippmann (Ger)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-0 (21-12, 21-10). Carol/Barbara (Bra)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-0 (21-19, 21-9), Ludwig/Lippmann (Ger)-Scampoli/Bianchin (Ita) 2-0 (21-12, 21-12). 9/10 19.00: Carol/Barbara (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger), Ishii/Mizoe (Jpn)-Scampoli/Bianchin (Ita)

Pool G. Hüberli/Brunner (Sui)-Ariana/Karelys (Ecu) 2-0 (21-17, 21-11), Tina/Anastasija (Lat)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-0 (21-17, 21-14). 8/10 19.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Gallay/Pereyra (Arg), Tina/Anastasija (Lat)-Ariana/Karelys (Ecu). 9/10 20.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Tina/Anastasija (Lat), Gallay/Pereyra (Arg)-Ariana/Karelys (Ecu).

Pool H. Stam/Schoon (Ned)-Navas/Gonzalez (Pur) 2-0 (21-11, 21-18), Esmée/Zoé (Sui)-Pavan/McBain (Can) 2-0 (21-19, 21-15). 8/10 20.00: Stam/Schoon (Ned)-Pavan/McBain (Can), Esmée/Zoé (Sui)-Navas/Gonzalez (Pur). 9/10 22.30: Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui), Pavan/McBain (Can)-Navas/Gonzalez (Pur).

Pool I. Cannon/Kraft (Usa)-Álvarez/Moreno (Esp) 0-2 (26-28, 15-21), Xue/Xia (Chn)-Torres/Rivera (Mex) 2-0 (21-12, 21-9). Cannon/Kraft (Usa)-Torres/Rivera (Mex) 2-0 (21-11, 22-20), Xue/Xia (Chn)-Álvarez/Moreno (Esp) 2-0 (21-11, 21-0), 10/10 3.00: Álvarez/Moreno (Esp)-Torres/Rivera (Mex), 5.00: Xue/Xia (Chn)-Cannon/Kraft (Usa)

Pool J. Gottardi/Menegatti (Ita)-Quesada/Williams (Crc) 2-0 (21-9, 21-9), Scoles/Flint (Usa)-Klinger/Klinger (Aut) 2-0 (21-17, 21-14). 9/10 3.00: Gottardi/Menegatti (Ita)-Klinger/Klinger (Aut), Scoles/Flint (Usa)-Quesada/Williams (Crc), 23.30: Gottardi/Menegatti (Ita)-Scoles/Flint (Usa), Klinger/Klinger (Aut)-Quesada/Williams (Crc).

Pool K. Müller/Tillmann (Ger)-Alix/Harward (Usa) 0-2 (23-25, 14-21), Tainá/Victoria (Bra)-Dong/Wang (Chn) 0-2 (19-21, 19-21). 8/10 22.30: Müller/Tillmann (Ger)-Dong/Wang (Chn), Tainá/Victoria (Bra)-Alix/Harward (Usa). 10/10 5.00: Müller/Tillmann (Ger)-Tainá/Victoria (Bra), Dong/Wang (Chn)-Alix/Harward (Usa).

Pool L. Gutierrez/Flores (Mex)-Vanessa/Sinaportar (Moz) 2-0 (21-8, 21-8), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-1 (22-24, 21-15, 15-12). Gutierrez/Flores (Mex)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 0-2 (15-21, 17-21), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Vanessa/Sinaportar (Moz) 2-0 (21-11, 21-11). 10/10 3.00: Gutierrez/Flores (Mex)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Vanessa/Sinaportar (Moz)

