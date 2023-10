Beach volley, Frasca/Gradini superano le qualificazioni nel Future di Maiorca: tre coppie azzurre in main draw! A Goa Bianchin/Scampoli in tabellone

Il beach volley non si ferma e, a pochi giorni dalla conclusione del Mondiale di Tlaxcala, è già il momento di un doppio torneo che vedrà complessivamente impegnate quattro coppie azzurre al femminile, il Challenge di Goa in india con Bianchin/ Scampoli, al via domani con le qualificazioni 8le azzurre sono già nel tabellone principale grazie ad una wild card) e il Future femminile di Maiorca con Gradini/Frasca che, grazie ad un doppio successo convincente, hanno raggiunto nel main draw Calì/Annibalini e Sestini/Ditta che si affronteranno domani nella semifinale della Pool B.

FUTURE MAIORCA

Nessun problema per Gradini e Frasca nella giornata dedicata alle qualificazioni del torneo Future femminile in programma a Palma di Maiorca in Spagna. La coppia azzurra ha vinto nettamente 2-0 (21-15, 21-7) la sfida del primo turno contro le modeste statunitensi Powell/Keddy e, nella partita che valeva l’accesso al tabellone principale, ha battuto con un secco 2-0 (21-13, 21-14) le norvegesi Kaelo/Steinsvåg.

Le altre due coppie italiane inserite nel tabellone principale, Calì/Annibalini e Sestini/Ditta, sono entrambe le gruppo B e si affronteranno domani alle 13.00 nel derby. Nell’altro incontro del girone saranno di fronte le ceche Slukova/Neuschaeferova e le svizzere Lutz/Wandeler, anche loro provenienti dalle qualificazioni. Franca/Gradini, invece, sono state inserite in un intricato girone D e affronteranno in semifinale alle 16.00 le padrone di casa Florian/Munar. Nell’altra sfida del girone di fronte le cinesi Zhu Lingdi/Cao e le ceche Dostalova/Brinkova.

Primo turno qualificazioni: Prins/Arends (Ned)-Harmanova/Tokosova (Svk) 1-2 (15-21, 26-24, 11-15), Cools/Vd Vonder (Bel)-Fareura/Collette (Fra) 2-0 (21-5, 21-8), Brailko/Vildere (Lat)-Kuivonen/Jürgenson (Est) 0-2 (16-21, 17-21), Barbour/Morrison (Sco)-Väärälä/Mämmi (Fin) 2-1 (21-14, 14-21, 15-8), Demierre/Schwab (Sui)-Lutz/Wandeler (Sui) 1-2 (29-27, 13-21, 8-15), Kun/Windisch (Hun)-Kaelo/Steinsvåg (Nor) 0-2 (17-21, 20-22), Powell/Keddy (Usa)-Frasca/Gradini (Ita) 0-2 (15-21, 7-21).

Secondo turno qualificazioni: Dostalova/Brinkova (Cze)-Harmanova/Tokosova (Svk) 2-0 (21-15, 21-12), Cools/Vd Vonder (Bel)-Kuivonen/Jürgenson (Est) 2-0 (21-15, 21-17), Barbour/Morrison (Sco)-Lutz/Wandeler (Sui) 0-2 (18-21, 18-21), Kaelo/Steinsvåg (Nor)-Frasca/Gradini (Ita) 0-2 (13-21, 14-21).

Semifinali gironi. Pool A: Bentele/Lutz (Sui)-Grima/Bisbe (Esp), Kernen/Bossart (Sui)-Triantafyllidi/Matiou (Gre). Pool B: Slukova/Neuschaeferova (Cze)-Lutz/Wandeler (Sui), Cali/Annibalini (Ita)-Sestini/Ditta (Ita). Pool C: Remmelg/Hollas (Est)-Cools/Vd Vonder (Bel), Szewczyk/Duval (Fra)-Uhl/Schürholz (Ger). Pool D: Florian/Munar (Esp)-Frasca/Gradini (Ita), Zhu Lingdi/Cao (Chn)-Dostalova/Brinkova (Cze)

CHALLENGE GOA

Sarà dedicata alle qualificazioni senza coppie italiane la giornata di domani al Challenge di Goa in India. L’unica coppia italiana iscritta è quella composta da Margherita Bianchin e Claudia Scampoli che chiude così la sua stagione in terra indiana. Non mancheranno le coppie protagoniste del Mondiale, a caccia di un risultato che possa dare la spinta giusta in vista della fine dell’annata.

Primo turno qualificazioni maschili: Brozyniak/Janiak (POL)-Bulgacs O./Tocs (LAT), Yusuf/Batuhan (TUR), Pascariuc/Leitner (AUT), Mol/Sunde (NOR)-Benjavs/Miloss (LAT), Selvam/Thiyagarajan (IND)-Krattiger/Breer (SUI), Huerta/Huerta (ESP)-Abela/Gregory (AUS), Li Zhuoxin/Liu (CHN)-Bedritis/Rinkevics (LAT), Cattet/Barthelemy (FRA)-Cory/Caldwell (USA), Gottsu/Takahashi (JPN)-Plavins/Fokerots (LAT), Ravi/Barath (IND)-Gabriel/Felipe Alves (BRA), Seiser/Grössig (AUT)-Vaught/McKienzie (USA), Mermer/Urlu (TUR)-Surin/Dunwinit (THA)

Primo turno qualificazioni femminili. Motomura/Sakai (JPN)-Sakurako/Sakura (JPN), Dvorníková/Pospisilova (CZE)-Kavipriya/Vishnu (IND), Deepika/Pavithra (IND)-Turner/Van Winkle (USA), Ren/Non (JPN)-Shirahata/Nayu (JPN), Rigobert/Bonne (MRI)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR), Ēbere/Konstantinova (LAT)-Adamcikova/Zolnercikova (CZE)

Secondo turno qualificazioni femminili: Carro/Lobato (ESP)-Vasiliauskaite/Kliokmanaite (LTU), Friedl/Schützenhöfer (AUT)-Hildreth/Van Gunst (USA)

Photo LiveMedia/Davide Di Lalla