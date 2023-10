Beach volley, Frasca/Gradini festeggiano il primo podio nel World Tour: sono terze a Maiorca!

Primo podio internazionale in carriera per Federica Frasca e Alice Gradini che chiudono al terzo posto il Future di Maiorca, dopo essere passate per le qualificazioni. Un ottimo modo per chiudere una stagione che ha regalato buone soddisfazioni alla coppia italiana protagonista ad alto livello anche nel campionato tricolore.

In semifinale nulla hanno potuto le azzurre contro la scatenata coppia belga, poi vincitrice del torneo, Cools/Vd Vonder che ha vinto, come con Annibalini/Calì, in due set. primo parziale a senso unico, che ha visto la coppia belga imporsi con il punteggio di 21-15, qualche barlume di equilibrio nel secondo parziale con le azzurre che hanno tenuto la scia delle rivali, brave nel finale a prendere il largo fino al 21-17 conclusivo.

La finale per il terzo posto non si è disputata a causa della rinuncia della coppia cinese Zhu Lingdi/Cao, alle prese con qualche problema fisico e dunque è arrivato il podio per le italiane. La vittoria finale è andata a Cools/Vd Vonder che in finale hanno sconfitto 2-0 (22-20, 21-14) le padrone di casa spagnole Florian/Munar che in precedenza avevano sconfitto in semifinale 2-0 (21-16, 21-16) le cinesi.

Doppio podio tutto europeo nel Challenge di Goa con Austria e Svizzera a festeggiare la vittoria. In campo maschile trionfo per gli austriaci Seidl/Pristauz che a sorpresa riescono ad avere la meglio sui favoriti della vigilia, gli spagnoli Herrera/Gavira che comunque conquistano il loro seconda podio in stagione e puntano alla qualificazione olimpica. in una finale spettacolare e combattutissima gli austriaci hanno battuto 2-1 (18-21, 21-16, 17-15) su Herrera/Gavira in rimonta. Terzo gradino del podio per gli inglesi Bello/Bello, al risultato forse più importante in carriera, arrivato grazie al ritiro dei tedeschi Pfretzschner/Winter. Così le semifinali: Pfretzschner/Winter (GER)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (16-21, 17-21), Bello/Bello (ENG)-Seidl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-18, 14-21, 13-15).

Al termine di una stagione complicata, arriva la grande gioia della vittoria in campo femminile per le elvetiche Vergè-Deprè/Mader che partono dall’India per provare a risalire la china nel ranking e andare a difendere il bronzo olimpico a Parigi. Le elvetiche hanno vinto il torneo di Goa battendo in finale 2-0 (21-19, 21-16) la coppia tedesca Ittlinger/Borger. Sul terzo gradino del podio sono salite le spagnole Alvarez/Moreno che hanno battuto 2-0 (21-10, 21-16) le thailandesi Naraphornrapat/Worapeerachayakorn. Così le semifinali: Ittlinger/Borger (GER)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-0 (21-13, 21-19), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA) 2-0 (24-22, 21-15).

Photo LiveMedia/Davide Di Lalla