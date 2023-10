Quanti punti hanno fatto Egonu e Antropova nello scontro diretto: cifre, percentuali e chi ha vinto

Paola Egonu ed Ekaterina Antropova si sono fronteggiate a viso aperto in Milano-Scandicci, big match della terza giornata della Serie A1 di volley femminile. C’era grande attesa per il confronto tra i due opposti, anche in ottica Nazionale dopo l’ultima turbolenta estate in cui Antropova è stata titolare tra Europei e torneo preolimpico mentre Egonu ha ricoperto il ruolo di lusso durante la rassegna continentale salvo entrare nel momento più critico della semifinale poi persa contro la Turchia.

Milano ha vinto per 3-2 (27-25; 25-18; 25-27; 22-25; 16-14), rischiando di subire la clamorosa rimonta da parte delle toscane. Le padrone di casa si trovavano infatti in vantaggio per 2-0 e 20-15, ma le ospiti sono riuscite a rientrare di prepotenza e a trascinare la contesa al tie-break, dove le rosablù sono riemerse portando a casa la terza vittoria consecutiva in campionato. Ma come è andato il testa a testa tra le due attaccanti?

Paola Egonu ha messo a segno 33 punti (2 ace, 1 muro) con il 48% in attacco (su 63 palloni schiacciati). L’opposto di Milano ha commesso sei errori in fase offensiva e ha subito cinque muri, altri sei errori sono arrivati al servizio. Ekaterina Antropova ha messo a segno 19 punti (2 ace, 2 muri) con il 34% in attacco (su 44 palloni schiacciati). L’opposto di Scandicci ha scommesso sei errori in fase offensiva e ha subito quattro muri, altri quattro errori sono arrivati al servizio.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo