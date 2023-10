Basket femminile, la Virtus Bologna e la Reyer Venezia vincono ancora e restano a punteggio pieno in Serie A

Si è conclusa poco fa la quarta giornata della Serie A di basket femminile 2023/2024. Dopo l’anticipo di ieri tra Sassari e Schio, vinto dalla squadra veneta per 86-78, si sono disputate oggi le restanti cinque partite (da segnalare che in questa giornata ha riposato il Brixia): ecco come sono andate.

Vittoria casalinga non facile per la Virtus Bologna, che batte Faenza soltanto per 74-69 dopo tanta fatica. Fondamentali per le V Nere i 16 punti di Haley Peters e i 15 punti a testa di Cecilia Zandalasini e Ivana Dojkic, mentre alla squadra ospite non bastano i 19 di Tina Cvijanovic e i 15 di Antonia Peresson. Grazie a questo successo la Virtus Bologna resta in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Successo più agile per la Reyer Venezia: il gruppo di Mazzon domina praticamente dal secondo quarto in poi contro Sanga Milano e si impone in casa per 73-52. Decisivi per la compagine veneta i 15 punti di Matilde Villa e i 13 di Lorela Cubaj. Inutili invece per la compagine lombarda i 15 punti, 6 rimbalzi e 5 assist di Umo Diallo Dieng. Con questo successo la Reyer rimane in testa alla classifica a pieno punteggio insieme alla Virtus.

Bene Campobasso, capace di vincere tra le mura amiche contro Ragusa con un netto 78-54. Tra le fila delle campane chiudono in doppia cifra ben cinque giocatrici (Blanca Quinonez Mina la migliore con 19 punti, seguito da Stefania Trimboli con 16 e Pallas Kunaiyi-Akpanah con 14, oltre ai 19 rimbalzi). Ininfluenti per Ragusa i 12 punti di Oderah Chidom.

Sorride Sesto San Giovanni, che sconfigge San Martino di Lupari per 73-63 grazie a un ottimo quarto periodo (24-14) e sale al quinto posto in classifica. La top scorer a fine partita è una scatenata Jazmon Gwathmey con 27 punti (oltre ai suoi 10 rimbalzi), ma per la squadra lombarda sono importantissimi anche i 17 di Tinara Moore e i 12 di Ilaria Panzera. Non servono invece a niente alla squadra ospite i 16 di Stephanie Kostowicz.

Infine, esulta l’Oxygen Roma: nella sfida di bassa classifica contro Battipaglia, le ragazze di Maslarinos tengono un ottimo ritmo per tutta la partita e si impongono per 73-58, conquistando i primi due punti in classica. Fondamentali per l’Oxygen i 25 punti e 13 rimbalzi di Leia Dongue e i 10 a testa di Nicole Romeo e Ezinne Kalu, mentre per la compagine molisana non sono sufficienti i 16 punti e 10 rimbalzi di Ciera Johnson e i 12 di Raphaella Monteiro.

LA CLASSIFICA DI SERIE A DOPO QUATTRO GIORNATE

1. Venezia 8 pts.

2. Virtus Bologna 8 pts.

3. Schio 6 pts.

4. Campobasso 6 pts.

5. San Giovanni 6* pts.

6. San Martino di Lupari 4 pts.

7. Sassari 2 pts.

8. Sanga Milano 2 pts.

9. Brixia 2* pts.

10. Oxygen Roma 2* pts.

11. Faenza 2 pts.

12. Ragusa 0* pts.

13. Battipaglia 0 pts.

*Una partita in meno

Credit: Ciamillo