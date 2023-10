Beach volley, doppia sconfitta azzurra nel torneo femminile al Mondiale. Menegatti/Gottardi seconde nel girone, Bianchin/Scampoli out

Arriva una doppia, dolorosa, sconfitta per le due coppie italiane femminili al Mondiale di Tlaxcala in Messico. Per Gottardi/Menegatti battuta d’arresto pesante ma tutto sommato rimediabile contro le statunitensi Scoles/Flint, mentre Bianchin/Scampoli erano di fronte a una prova senza appello e la sconfitta contro le giapponesi Ishii/Mizoe ha decretato la loro eliminazione dal torneo iridato dopo il girone.

Bianchin/Scampoli ci hanno provato ma sono arrivate un po’ scariche a questa sfida decisiva contro la coppia nipponica. Il viaggio nell’incertezza, concluso con l’ingresso in tabellone, ha un po’ presentato il conto in questo terzo match alle azzurre che sono riuscite a tenere il ritmo delle rivali ma nei momenti decisivi si sono dovute arrendere con un doppio 21-18 che promuove le giapponesi Ishii/Mizoe probabilmente direttamente ai sedicesimi di finale.

Brutta sconfitta anche per Gottardi/Menegatti nella sfida che, di fatto, assegnava il primo posto nel girone. La coppia azzurra è scesa in campo un po’ scarica e le statunitensi Scoles/Flint hanno fatto tesoro di quello che accaduto una decina di giorni fa a Parigi quando uscirono nettamente sconfitte dalla sfida degli ottavi con le italiane. Primo set a senso unico per le statunitensi che prendono subito un buon vantaggio e vincono 21-14, secondo parziale più combattuto ma le azzurre si fermano a quota 18 lasciando il primo posto alle rivali e mettendosi in attesa del sorteggio.

Gironi maschili. Pool A. Mol/Sørum (Nor)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz) 2-0 (21-13, 21-9), Boermans/de Groot (Ned)-Lupo/Rossi (Ita) 1-2 (21-10, 21-23, 12-15). Lupo/Rossi (Ita)-Mol/Sorum (Nor) 1-2 (21-19, 13-21, 10-15). Boermans/de Groot (Ned)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz) 2-0 (21-8, 21-10). Mol/Sørum (Nor)-Boermans/de Groot (Ned) 2-0 (21-14, 21-13), Lupo/Rossi (Ita)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz) 2-0 (21-16, 21-13)

Pool B. Åhman/Hellvig (Swe)-Leon/Marcos (Ecu) 2-0 (21-16, 21-12), Hodges/Schubert (Aus)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-18, 21-18). Åhman/Hellvig (Swe)-Pedrosa/Campos (Por) 2-0 (21-12, 21-14), Hodges/Schubert (Aus)-Leon/Marcos (Ecu) 2-0 (21-19, 21-11). Ahman/Hellvig (Swe)-Hodges/Schubert (Aus) 2-0 (21-11, 24-22), Leon/Marcos (Ecu)-Pedrosa/Campos (Por) 0-2 (28-30, 13-21)

Pool C. Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Mol/Berntsen (Nor) 1-2 (21-14, 17-21, 11-15). Partain/Benesh (Usa)-Peter/Hernan (Ven) 2-0 (21-9, 21-14), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Peter/Hernan (Ven) 1-2 (20-22, 21-19, 12-15), Partain/Benesh (Usa)-Mol/Berntsen (Nor) 2-0 (23-21, 21-17), Partain/Benesh (Usa)-Krou/Gauthier-Rat (Fra) 2-1 (16-21, 21-15, 15-10), Mol/Berntsen (Nor)-Peter/Hernan (Ven) 2-0 (22-20, 21-17).

Pool D. George/Andre (Bra)-Evans/Budinger (Usa) 2-0 (21-17, 24-22). Crabb/Brunner (Usa)-Popov/Reznik (Ukr) 1-2 (20-22, 21-18, 7-15), George/Andre (Bra)-Popov/Reznik (Ukr) 1-2 (21-19, 12-21, 15-17), Crabb/Brunner (Usa)-Evans/Budinger (Usa) 2-0 (21-18, 21-18). 9/10 5.00: George/Andre (Bra)-Crabb/Brunner (Usa) 1-2 (21-19, 19-21, 12-15), Popov/Reznik (Ukr)-Evans/Budinger (Usa) 0-2 (15-21, 11-21)

Pool E. Ranghieri/Carambula (Ita)-Mora/Lopez (Nca) 2-0 (21-11, 21-11), Hörl/Horst (Aut)-Seidl/Pristauz (Aut) 0-2 (21-23, 19-21). Ranghieri/Carambula (Ita)-Seidl/Pristauz (Aut) 1-2 (21-19, 17-21, 12-15). Hörl/Horst (Aut)-Mora/Lopez (Nca) 2-0 (21-9, 21-11). Ranghieri/Carambula (Ita)-Hörl/Horst (Aut) 2-1 (22-24, 21-16, 15-10), Seidl/Pristauz (Aut)-Mora/Lopez (Nca) 2-0 (21-15, 21-11).

Pool F. Ehlers/Wickler (Ger)-Aravena/Droguett (Chi) 2-0 (21-9, 21-13), Schalk/Bourne (Usa)-Kantor/Zdybek (Pol) 0-2 (19-21, 19-21). Ehlers/Wickler (Ger)-Kantor/Zdybek (Pol) 2-0 (21-12, 21-14), Schalk/Bourne (Usa)-Aravena/Droguett (Chi) 0-2 (17-21, 22-24). Ehlers/Wickler (Ger)-Schalk/Bourne (Usa) 2-0 (22-20, 21-16), Kantor/Zdybek (Pol)-Aravena/Droguett (Chi) 0-2 (28-30, 15-21).

Pool G. Pedro Solberg/Guto (Bra)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 0-2 (18-21, 16-21). Cherif/Ahmed (Qat)-Blanco/Garcia (Gua) 2-0 (21-7, 21-4). Pedro Solberg/Guto (Bra)-Blanco/Garcia (Gua) 2-0 (21-12, 21-10). Cherif/Ahmed (Qat)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 2-0 (21-18, 21-14). Cherif/Ahmed (Qat)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 2-1 (21-18, 17-21, 15-8). 10/10 0.30: Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Blanco/Garcia (Gua).

Pool H. Cottafava/Nicolai (Ita)-Barajas/Cruz (Mex) 2-0 (21-9, 21-11), Herrera/Gavira (Esp)-McHugh/Burnett (Aus) 2-0 (22-20, 21-13). Cottafava/Nicolai (Ita)-McHugh/Burnett (Aus) 2-0 (21-18, 21-18), Herrera/Gavira (Esp)-Barajas/Cruz (Mex) 2-0 (21-13, 21-12). 10/10 4.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-Herrera/Gavira (Esp), McHugh/Burnett (Aus)-Barajas/Cruz (Mex)

Pool I. Evandro/Arthur (Bra)-Galindo/Aguirre (Mex) 0-2 (17-21, 18-21), Perusic/Schweiner (Cze)-Alayo/Diaz (Cub) 1-2 (17-21, 21-15, 9-15). Evandro/Arthur (Bra)-Alayo/Diaz (Cub) 2-1 (22-20, 19-21, 15-12). Perusic/Schweiner (Cze)-Galindo/Aguirre (Mex) 2-0 (21-11, 21-8), Evandro/Arthur (Bra)-Perusic/Schweiner (Cze) 2-0 (21-16, 21-17). 10/10 4.00: Alayo/Diaz (Cub)-Galindo/Aguirre (Mex)

Pool J. Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Pithak/Poravid (Tha) 2-0 (21-14, 21-15). Immers/van de Velde (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-0 (21-12, 21-15). Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-0 (21-18, 23-21), Immers/van de Velde (Ned)-Pithak/Poravid (Tha) 2-0 (21-13, 22-20). 10/10 0.30: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Immers/van de Velde (Ned), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Pithak/Poravid (Tha).

Pool K. Łosiak/Bryl (Pol)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (21-18, 21-14). Grimalt/Grimalt (Chi)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 0-2 (22-24, 16-21), Łosiak/Bryl (Pol)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 2-0 (21-16, 21-19), Grimalt/Grimalt (Chi)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (22-20, 21-13), Łosiak/Bryl (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (21-19, 18-21, 15-12), Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Bassereau/Lyneel (Fra) 2-0 (23-21, 21-17)

Pool L. Sarabia/Virgen (Mex)-Abicha/El Azhari (Mar) 2-1 (25-27, 21-14, 15-11), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Schachter/Dearing (Can) 2-1 (21-23, 22-20, 15-10). Sarabia /Virgen (Mex)-Schachter/Dearing (Can) 0-2 (17-21, 12-21), Vitor Felipe/Renato (Bra)-Abicha/El Azhari (Mar) 2-0 (21-13, 21-15). 10/10: 0.30: Schachter/Dearing (Can)-Abicha/El Azhari (Mar). 4.00: Sarabia /Virgen (Mex)-Vitor Felipe/Renato (Bra).

Gironi femminili. Placette/Richard (Fra)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-17, 21-15), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Rivas Zapata/Chris (Chi) 2-0 (21-5, 21-17). Placette/Richard (Fra)-Rivas Zapata/Chris (Chi) 2-0 (21-10, 21-13), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-14, 21-14). Ahtiainen/Lahti (Fin)-Rivas Zapata/Chris (Chi) 2-0 (21-10, 21-10), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (21-16, 21-12).

Pool B. Andressa/Vitoria (Bra)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu) 2-1 (21-13, 14-21, 15-13), Nuss/Kloth (Usa)-Akiko/Yurika (Jpn) 2-0 (21-15, 21-15). Nuss/Kloth (Usa)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu) 2-0 (21-19, 21-15), Andressa/Vitoria (Bra)-Akiko/Yurika (Jpn) 2-0 (21-9, 28-26), Nuss/Kloth (Usa)-Andressa/Vitoria (Bra) 2-0 (21-13, 21-14), Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Akiko/Yurika (Jpn) 2-0 (21-18, 23-21).

Pool C. Agatha/Rebecca (Bra)-Ittlinger/Borger (Ger) 1-2 (18-21, 21-18, 12-15), Hughes/Cheng (Usa)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex) 2-0 (21-4, 21-10). Hughes/Cheng (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger) 2-0 (21-17, 21-15), Agatha/Rebecca (Bra)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex) 2-0 (21-6, 21-14). 10/10 3.00: Ittlinger/Borger (Ger)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex), 5.00: Hughes/Cheng (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra)

Pool D. Hermannova/Stochlova (Cze)-Erika/Michelle (Par) 2-1 (21-14, 17-21, 15-10). Melissa/Brandie (Can)-Yakki/Mahassine (Mar) 2-0 (21-9, 21-10), Hermannova/Stochlova (Cze)-Yakki/Mahassine (Mar) 2-0 (21-14, 21-10). Melissa/Brandie (Can)-Erika/Michelle (Par) 2-0 (21-14, 21-10), Melissa/Brandie (Can)-Hermannova/Stochlova (Cze) 20 821-17, 24-22), Erika/Michelle (Par)-Yakki/Mahassine (Mar) 2-0 (25-23, 21-13)

Pool E. Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Liliana/Paula (Esp) 1-2 (25-27, 21-15, 10-15), 23.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Almanzar/Payano (Dom) 2-0 (21-16, 21-12). Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Almanzar/Payano (Dom) 2-0 (21-15, 21-13), Mariafe/Clancy (Aus)-Liliana/Paula (Esp) 2-1 (17-21, 21-17, 15-6). Mariafe/Clancy (Aus)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-0 (21-18, 21-16), Liliana/Paula (Esp)-Almanzar/Payano (Dom) 2-0 (21-9, 21-14).

Pool F. Carol/Barbara (Bra)-Scampoli/Bianchin (Ita) 2-1 (23-21, 23-25, 15-9), Ludwig/Lippmann (Ger)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-0 (21-12, 21-10). Carol/Barbara (Bra)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-0 (21-19, 21-9), Ludwig/Lippmann (Ger)-Scampoli/Bianchin (Ita) 2-0 (21-12, 21-12). Carol/Barbara (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger) 2-0 (21-19, 21-16), Ishii/Mizoe (Jpn)-Scampoli/Bianchin (Ita) 2-0 (21-18, 21-18)

Pool G. Hüberli/Brunner (Sui)-Ariana/Karelys (Ecu) 2-0 (21-17, 21-11), Tina/Anastasija (Lat)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-0 (21-17, 21-14). Hüberli/Brunner (Sui)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-0 (21-18, 21-15), Tina/Anastasija (Lat)-Ariana/Karelys (Ecu) 2-0 (21-11, 21-14). Hüberli/Brunner (Sui)-Tina/Anastasija (Lat) 2-1 (21-19, 23-25, 16-14), Gallay/Pereyra (Arg)-Ariana/Karelys (Ecu) 0-2 (19-21, 16-21).

Pool H. Stam/Schoon (Ned)-Navas/Gonzalez (Pur) 2-0 (21-11, 21-18), Esmée/Zoé (Sui)-Pavan/McBain (Can) 2-0 (21-19, 21-15). Stam/Schoon (Ned)-Pavan/McBain (Can) 2-1 (21-15, 17-21, 15-7), Esmée/Zoé (Sui)-Navas/Gonzalez (Pur) 1-2 (21-13, 20-22, 13-15). Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui) 0-2 (19-21, 19-21), Pavan/McBain (Can)-Navas/Gonzalez (Pur) 2-0 (21-19, 21-12).

Pool I. Cannon/Kraft (Usa)-Álvarez/Moreno (Esp) 0-2 (26-28, 15-21), Xue/Xia (Chn)-Torres/Rivera (Mex) 2-0 (21-12, 21-9). Cannon/Kraft (Usa)-Torres/Rivera (Mex) 2-0 (21-11, 22-20), Xue/Xia (Chn)-Álvarez/Moreno (Esp) 2-0 (21-11, 21-0), 10/10 3.00: Álvarez/Moreno (Esp)-Torres/Rivera (Mex), 5.00: Xue/Xia (Chn)-Cannon/Kraft (Usa)

Pool J. Gottardi/Menegatti (Ita)-Quesada/Williams (Crc) 2-0 (21-9, 21-9), Scoles/Flint (Usa)-Klinger/Klinger (Aut) 2-0 (21-17, 21-14). Gottardi/Menegatti (Ita)-Klinger/Klinger (Aut) 2-1 (21-9, 18-21, 15-10), Scoles/Flint (Usa)-Quesada/Williams (Crc) 2-0 (21-4, 21-11), Gottardi/Menegatti (Ita)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (14-21, 18-21), Klinger/Klinger (Aut)-Quesada/Williams (Crc) 2-0 (21-16, 21-15).

Pool K. Müller/Tillmann (Ger)-Alix/Harward (Usa) 0-2 (23-25, 14-21), Tainá/Victoria (Bra)-Dong/Wang (Chn) 0-2 (19-21, 19-21). Müller/Tillmann (Ger)-Dong/Wang (Chn) 2-0 (21-13, 21-16), Tainá/Victoria (Bra)-Alix/Harward (Usa) 2-0 (21-17, 21-17). 10/10 5.00: Müller/Tillmann (Ger)-Tainá/Victoria (Bra), Dong/Wang (Chn)-Alix/Harward (Usa).

Pool L. Gutierrez/Flores (Mex)-Vanessa/Sinaportar (Moz) 2-0 (21-8, 21-8), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-1 (22-24, 21-15, 15-12). Gutierrez/Flores (Mex)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 0-2 (15-21, 17-21), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Vanessa/Sinaportar (Moz) 2-0 (21-11, 21-11). 10/10 3.00: Gutierrez/Flores (Mex)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Vanessa/Sinaportar (Moz)

