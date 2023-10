Basket: Virtus Bologna e Brescia vincono e si tengono stretta la vetta di Serie A

Prima parte di una giornata un po’ particolare in Serie A, la terza. La domenica, infatti, a causa di anticipi a getto continuo si è ridotta a sole quattro partite, di cui le prime due sono servite a determinare nuovi pezzi di leadership che vanno accanto a Venezia.

GERMANI BRESCIA-GEVI NAPOLI 80-71

Per contingenze si è trasformato nel confronto tra leader, e ora si può dire che tanto Brescia quanto la Virtus Bologna e Venezia sono assieme al comando della graduatoria. L’inizio è della Germani con Bilan che fa ciò che vuole vicino a canestro, ma dall’altra parte la coppia Zubcic-Ennis decide di non essere da meno, con Jaworski che sigla l’11-12. Si lotta punto a punto, il 23-22 è di Akele con rubata su rimessa e schiacciata, poi la lotta resta aperta con Lever che riesce a tenere in scia Napoli e poi a portarla avanti con una fiammata che gli vale 11 punti. Si fa tutto molto intenso fino all’intervallo, che dice 41-38 Brescia. Si riparte con gli ospiti che vanno di nuovo avanti con Ennis, solo per vedere Bilan ridarlo ai locali. Stavolta sono Cobbins da una parte e Sokolowski dall’altra i protagonisti: ad avere ragione è il polacco ex Treviso che porta Napoli sotto 59-57 a 10′ dal termine. Arriva però la fuga, stavolta definitiva, dei bresciani con l’accoppiata Massinburg-Burnell. Owens fa il bello e il cattivo tempo sui due lati del campo per la GeVi, che non riesce più, nonostante tutto, a ricucire il divario.

TOP SCORER

BRESCIA – Bilan e Burnell 15, Petrucelli 12

NAPOLI – Ennis 13, Pullen 12, Lever, Owens e Sokolowski 11

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 75-90

Il derby cromatico va alle V nere, che poco lasciano al caso e nulla a Trento. La Virtus è subito aggressiva con tanto Mickey e l’accoppiata Shengelia-Abass: il risultato è un 3-14 iniziale, che poi si trasforma anche in un +14. Cooke ed Ellis fanno riemergere la Dolomiti Energia, ma dopo 10′ è 17-25. Ad ogni modo, gli uomini di Galbiati riescono a trovare più soluzioni, con Hubb che trova la parità a quota 32 da tre. Si gioca punto a punto, con l’asse Alviti-Biligha ora protagonista, ma Mickey dalla lunetta sigla il 40-41. Hubb si ripresenta con la tripla in faccia a Hackett, ma è solo una fiammata in mezzo alla furia che parte da Abass, prosegue con Cacok, ha Cordinier in versione direttore d’orchestra (che, poi, fa anche il top scorer) e si determina nel nuovo +11. Arriva anche il 48-64 che diventa 59-69 a fine terzo quarto con Menalo che si fa sentire dall’arco. Udom si vede davanti le risposte di Belinelli: 61-77. Gli uomini di Banchi possono gestire senza problemi verso il 75-90 finale.

TOP SCORER

TRENTO – Ellis 12, Hubb e Cooke 11

BOLOGNA – Cordinier 16, Abass e Belinelli 15

