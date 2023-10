Basket: Samuel Dilas è morto a 24 anni. Dramma a Lumezzane, fatale una trombosi

Una notizia assurda e tremenda scuote il mondo del basket. Samuel Dilas, 24 anni, militante nella Virtus Lumezzane (Serie B nazionale), è morto all’Ospedale Civile a Brescia per una trombosi. Nelle scorse settimane era già finito in ospedale a causa di una broncopolmonite, ma venerdì era riuscito a tornare a casa. Poche ore dopo, il malore che l’ha portato di nuovo tra le corsie, senza purtroppo più uscirne.

Samuel Dilas era nato a Varese, ma era cresciuto a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Aveva fatto il proprio debutto in Serie A2 a Forlì, dove è rimasto dal 2018 fino al 2021, con un passaggio anche ad Avellino, nella storica Scandone. Poi il ritorno dalle parti più vicine a casa, a Lumezzane, dove aveva peraltro contribuito molto attivamente, con oltre 20 punti di media, a salvare la sua squadra dalla retrocessione nei playout del Girone B.

La società aveva già chiesto e ottenuto il rinvio del match contro Padova, che si sarebbe dovuto giocare questa domenica, vista la situazione che era andata aggravandosi in modo estremo nelle ultime ore. A causa della broncopolmonite già contratta non era ancora sceso in campo in questa stagione.

Questo il comunicato apparso sui canali della società: “La Virtus Lumezzane profondamente addolorata e sconvolta si trova costretta a comunicare la scomparsa di Samuel Dilas. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori“.

Credit: Ciamillo