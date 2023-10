Basket, Serie A 2023: Varese fatica ma vince in rimonta contro Pistoia, Reggio Emilia espugna Brindisi

Si sono completati da poco i due posticipi della prima giornata della Serie A di basket 2023-2024, con Varese e Brindisi che hanno affrontato rispettivamente Pistoia e Reggio Emilia – match disputati oggi per via dell’impegno in Champions League. Andiamo a scoprire come sono andati.

OPENJOBMETIS VARESE-ESTRA PISTOIA 83-82

L’Openjobmetis Varese trema in casa ma alla fine riesce a piegare la resistenza di una mai doma Estra Pistoia – neo-promossa dalla Serie A2 – col punteggio di 83-82. I lombardi partono subito forte (13-5), ma Pistoia riesce a ricucire lo strappo riportandosi a -1 (18-17). Un piazzato di Tomas Woldetensae ed un 2+1 di Hanlan valgono il 27-24 alla prima sirena. Nel secondo quarto l’Estra parte forte grazie a due triple in fila di Gianluca Della Rosa (27-32), prendendo il largo e sfondando anche quota dieci punti di margine (27-39). L’Openjobmetis accusa un momento di difficoltà e cerca di risalire la china (36-41), ma Ogbeide schiaccia per il +11 (36-47). Moore dalla lunetta riporta gli ospiti a +8 (42-50), mentre un appoggio di Cauley-Stein tiene Varese a -6 quando si chiude la seconda frazione (44-50). Nel terzo parziale Pistoia tiene i padroni di casa a distanza di sicurezza (46-56), con i biancorossi che non faticano a rientrare sugli ospiti: la tripla di Moore tiene l’Estra a +11 (54-65). La penetrazione di Woldetensae tiene Varese sotto la doppia cifra di svantaggio (60-69), ma la virata di Willis consente a Pistoia di andare all’ultima pausa breve del match con un discreto margine (62-73). Nel quarto conclusivo l’Openjobmetis tenta il tutto per tutto e si affida alle segnature pesanti: Brown spara dall’arco la tripla del -5 (70-75), ma i toscani non mollano (72-77). Davide Moretti è perfetto dalla lunga distanza (75-77), con Willis che risponde con la stessa moneta (75-80). Finale punto a punto, con Pistoia che conserva tre punti di vantaggio (79-82). Ci pensa Davide Moretti a siglare la vittoria dell’Openjobmetis su Pistoia in rimonta con la tripla ed un libero che valgono il 83-82 finale con cui può esultare il pubblico di Varese.

TOP SCORER

Varese: Cauley-Stein 19, Moretti, Hanlan e Brown 16

Pistoia: Moore 17, Ogbeide e Willis 14

HAPPY CASA BRINDISI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 63-87

L’Unahotels Reggio Emilia fa la voce grossa in trasferta ed espugna il PalaPentassuglia di Brindisi sconfiggendo nettamente la Happy Casa col punteggio di 63-87. I pugliesi pagano forse un calo di energie dopo la settimana scorsa che li ha visti impegnati nei preliminari di Champions League – con la compagine brindisina che disputerà la FIBA Europe Cup avendo fallito l’accesso alla competizione più importante organizzata dalla FIBA, al pari di Varese. Reggio Emilia preme sull’acceleratore fin dalle prime battute (11-17), con la Happy Casa che rimane un po’ al palo e subisce l’offensiva emiliana (11-25). Bayehe prova a scuotere i compagni dall’arco (19-30), ma un appoggio di Matteo Chillo vale il 19-32 con cui si chiude il primo quarto. Nel secondo parziale il copione del match non cambia, con l’Unahotels che non si volta e continua a mantenere un margine di sicurezza sugli avversari: Weber penetra per il massimo vantaggio a quota +19 (22-41), Brindisi non riesce proprio a tenere testa agli ospiti. Ancora Bayehe dalla lunga distanza per cercare di rendere meno pesante il passivo (34-48), ma Michele Vitali segna in sospensione per il 34-50 con cui le due squadre vanno negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Nella ripresa la Reggiana non intende calare l’intensità, e sfonda il +20 grazie alla bomba di Smith (34-55). Timida reazione dei padroni di casa con Mitchell (39-55), ma gli ospiti rispondono colpo su colpo e continuano ad aggiornare costantemente il massimo vantaggio: il canestro in corsa di Galloway fissa il punteggio sul 46-70 alla terza sirena. Nella frazione finale Brindisi cerca di rendere meno pesante il passivo ed onorare al meglio la partita di fronte al pubblico di casa (54-74), con Reggio Emilia che può permettersi di giocare anche con il cronometro. Botta e risposta a suon di triple tra Michele Vitale e Laszewski (59-81), con due canestri di Senglin e Mitchell siglano il 63-87 finale con cui l’Unahotels fa saltare il fattore campo sconfiggendo una Happy Casa in difficoltà questa sera.

TOP SCORER

Brindisi: Bayehe 17, Mitchell 10, Senglin e Laszewski 9

Reggio Emilia: Hervey 21, Smith 15, Galloway 14

Credit: Ciamillo