Basket femminile, Eurolega 2023-2024: Schio balla da vincente all’esordio, Lublino sconfitta agilmente

Prima partita e prima vittoria per il Famila Schio in Eurolega nella stagione 2023-2024. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos sconfigge nettamente l’AZS UMCS Lublino, sponsorizzato quest’anno Polski Cukier, per 70-50. Prova solida da parte delle scledensi, che ricavano 13 punti da Arella Guirantes e 10 a testa da Jasmine Keys e Robyn Parks. L’unica del team polacco a tenere il passo è Channon Fluker con 14 punti. Dominio a rimbalzo: 48-34.

Pronti via, e nelle polveri abbastanza bagnate è il Famila a farsi strada con Keys, Guirantes e Reisingerova: 6-0. Fluker, Gustavsson e Fiszer ribaltano la situazione (9-12), solo per vedere un controparziale di 10-0 da parte delle orange, quest’oggi in un’inedita maglia bianca con arancione orizzontale e righe verticali blu. Dal 19-12 di fine primo quarto Lublino risale ancora con Heal che spinge lo 0-5 polacco, ma sono le due Martine, Crippa e Bestagno, a rilanciare le scledensi. Si va a elastico, Fluker da tre infila il 31-27, ma l’ultima parola ce l’hanno Reisingerova e Guirantes per il 37-29 a metà gara.

Il ritorno sul parquet della squadra Campione d’Italia è roboante: Verona orchestra, Guirantes e Parks realizzano ed è 46-29 senza tante storie. Con Kalenik in campo qualcosa per Lublino migliora, e si vede anche dal parziale di 0-10, l’ultimo affondo prima della fuga definitiva scledense. Juhasz inizia (anzi, continua) a produrre tantissime cose sui due lati del campo, e il risultato è un 55-43 a 10′ dal termine. Verona e Guirantes creano il +23 (68-45), il resto è accademia.

BERETTA FAMILA SCHIO-POLSKI CUKIER AZS UMCS LUBLINO 70-50

SCHIO – Juhasz 9, Bestagno 5, Sottana 3, Sivka, Verona* 5, Guirants* 13, Crippa 4, Chagas, Parks* 10, Keys* 10, Penna 2, Reisingerova* 9. All. Dikaioulakos

LUBLINO – Ziemborska 3, Heal* 8, Zietara* 4, Gustavsson* 6, Fluker* 14, Fiszer* 6, Ullmann, Adamczuk, Kalenik 8, Jeziorna 1. All. K. Szewczyk

Foto: fiba.basketball