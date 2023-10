Basket, EuroCup: la Reyer Venezia inciampa all’esordio a Londra

È iniziata questa sera l’avventura europea della Reyer Venezia, con i veneti impegnati nel primo turno di EuroCup in casa dei London Lions. Una sfida subito ostica e pericolosa per Marco Spissu e compagni. Ecco come è andata.

Partono bene i Lions nel primo quarto, con il solo Tessitori a trovare la via del canestro nei primi due minuti per Venezia. Servono 5 minuti alla Reyer per trovare il pareggio con Spissu e inizia un altro quarto. Ancora Tessitori, mattatore nei primi dieci minuti con 11 punti, e Simms allungano per Venezia, che controlla e prova a scappare via e chiude il quarto sul 17-25.

Ancora una volta, però, è la squadra di Londra a entrare meglio in campo e un parziale di 8-0 impatta il risultato e serve il libero di Casarin dopo due minuti e mezzo per sbloccare i veneti. Ora, però, si gioca punto a punto, con Venezia che non riesce a trovare un nuovo allungo, mentre sono i Lions a provare a mettere il naso avanti e gestire. Così si deve arrivare quasi alla sirena prima che la tripla di Marco Spissu mandi le due squadre al riposo sul 38-41 per Venezia.

La ripresa vede, finalmente, la Reyer Venezia entrare con la testa ben piantata nel parquet e dopo un paio di canestri per andare sul +5 sono le triple di Parks e Brooks a regalare il primo vantaggio in doppia cifra per una delle due squadre, con Venezia che va sul 40-51. Ancora una volta, però, Londra non alza bandiera bianca e, anzi, mette in scena un nuovo parziale di 14-3 e torna a -2. Resistono i ragazzi di Neven Spahija e si va all’ultimo stop sul 54-56.

Equilibrio che non si spezza nei primi minuti dell’ultimo quarto, con Venezia che sbaglia qualche tiro di troppo ed è Spissu a tenerla in partita, ma il canestro di Donte Grantham porta avanti i Lions dopo tre minuti e mezzo. Sbaglia Venezia, allunga Londra, che però perde un paio di palloni clamorosi e tiene viva la squadra veneta. Che, però, non ne approfitta e Lions che scappano via sul +6, guidati da Grantham e Olaseni, con la Reyer che è spalle al muro a 2’30” dalla sirena. Spissu libera due compagni per due triple ottime, ma non arrivano i punti, mentre è Tucker che trova la tripla del -1 a un minuto dalla fine. Due liberi di Morgan riallungano Londra, poi Simms sbaglia la tripla del pareggio e match che scivola via e i London Lions battono la Reyer Venezia 76-69.

Credits: Ciamillo